Türkiye’nin pek çok ili sağanak yağıştan etkilenirken Rize’de heyelan paniği yaşandı. Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünün üst kesimlerinde heyelan meydana geldi. Facianın eşiğinden dönen köyde heyelan nedeniyle köyü giden yol ulaşıma kapatıldı.

Sağanak yağış faciaya yol açıyordu

Olay, Rize’nin dört mevsim yağışlı olduğu bilinen Ardeşen ilçesi Pınarlı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ardeşen ilçesinin Pınarlı köyünün üst kesimlerinde yaşanan şiddetli sağanak yağış heyelana neden oldu.

Toprak ve kaya parçaları koptu

Sarp ve engebeli olduğu bilinen Ardeşen’in ilçesinin Pınarlı köyünde, yağış nedeniyle yamaçtan şiddetle kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Pınarlı köyünde yaşayan köylülerin yaşananları haber vermesi üzerine bölgeye Rize İl Özel İdaresi ekipleri anında sevk edildi. Ardeşen’in Pınarlı köyüne intikal ederek kapanan yolda çalışma başlatan Rize İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak adına yoğun uğraş verdi. Uzun süre yapılan çalışmaların ardında yol ekipler tarafından düzeltildi ve trafik kontrollü olarak tekrar açıldı.