Rize’de oynanan Türkiye Spor Amatör Lig 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Maç, saha içi ve tribünlerdeki olaylar nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kaldı.

Maçta sert müdahaleler ve tartışmalar

Fındıklı İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada, iki takım oyuncuları arasındaki sert müdahaleler ve tartışmalar tansiyonu yükseltti. Maç sırasında yaşanan gerginlikler nedeniyle hakem, toplam üç kez oyunu durdurdu ve üç kırmızı kart gösterdi.

Tribünlerde gerginlik ve güvenlik önlemleri

Karşılaşma boyunca tribünlerde de zaman zaman gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayların büyümesini engelledi. Uzun süreli duraklamalara rağmen maç tamamlandı.

Fındıklı 1974 spor sahadan galip ayrıldı

Maçın sonunda Fındıklı 1974 Spor, Ardeşenspor’u 2-1 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Yaşanan saha içi gerginlikler ve kavga, amatör ligdeki mücadelelerin ne kadar çekişmeli geçtiğini bir kez daha gösterdi.