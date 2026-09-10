Yeraltı dizisi 2. sezon oyuncuları ve üstlenecekleri karakterler dizi kulislerine bomba gibi düştü. Kadroya dahil edilen dört yeni yüz, hikâyedeki güç dengelerini kökünden sarsmaya geliyor. Başarılı aktör İsmail Hacıoğlu başroller arasına katılırken, Şükran Ovalı geçmişin kapalı defterlerini açacak kilit bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin sadık takipçileri transfer haberleriyle sarsıldı. Yapım şirketi yeni sezonda çıtayı yukarı taşıyor. Bozo karakterinin geçmişi etrafında şekillenen yeni düğümler, izleyiciyi soluksuz bir hesaplaşmanın ortasına sürükleyecek.

Yeraltı 2. sezon kadrosuna kimler katıldı?

Yeraltı dizisinin merakla beklenen 2. sezon kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, çocuk oyuncu Azra Aksu ve usta tiyatrocu Ekrem Tamer dahil oldu.

Sete çıkmaya gün sayan ekip, senaryo okuma provalarını bitirdi. İsmail Hacıoğlu ile Şükran Ovalı gibi iki popüler ismin aynı projede buluşması hayranlarda büyük merak uyandırıyor. Genç yetenek Azra Aksu ve tecrübeli aktör Ekrem Tamer ise dizideki aile bağlarını ve dramatik yükü sırtlayacak. Kadro iyice zenginleşti.

Yeni oyuncular dizide hangi rolleri canlandıracak?

Yeni gelen isimler doğrudan ana aksın merkezine yerleşecek ve Bozo'nun gizli kalmış hayatını ortaya dökecek. Karakterlerin üstleneceği roller şu şekilde dağılıyor:

Oyuncu Canlandıracağı rol Hikâyedeki ağırlığı İsmail Hacıoğlu Sürpriz başrol karakteri Yeraltı dünyasında kartları yeniden dağıtacak Şükran Ovalı Bozo'nun eski sevgilisi Küllerinden doğan eski bir aşkla intikam ateşini körükleyecek Azra Aksu Bozo'nun kızı Duygusal kırılmaların ve saklanan sırların odağında duracak Ekrem Tamer İsmail Hacıoğlu'nun babası Karanlık geçmişin hesaplaşmasını masaya getirecek

Karakterlerin çatışması tansiyonu fırlatacak. Senaryo adeta alev alacak.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı dizisinin yeni sezon bölümleri Ekim 2026 başında çarşamba günleri yeniden NOW ekranlarında yayına girecek.

Geçtiğimiz sezonu 20 Mayıs günü 16. bölümüyle tatile sokan dizi, yaz arasının ardından sete indi. Kanal yönetimi ilk tanıtım fragmanını bu ayın son günlerinde izleyicinin beğenisine sunmayı planlıyor. Heyecan dorukta. Geri sayım resmen başladı.