Son Mühür- Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuş ve ABD istihbaratı olayla ilgili Rus askeri istihbaratını işaret etmişti.

Merz başkanlığındaki Almanya, Rusya'ya karşı düğmeye bastığını duyurdu. Buna göre,

-Rusya'nınBonn Başkonsolosluğu 18 Eylül’de kapanacak,

-Berlin Rus Evi sözleşmesi feshedilecek

- Rus vatandaşlarına giriş kontrolü sıkılaşacak

- Gölge filoya baskı artacak.

Ukrayna'ya karşı beşinci yılına yaklaşan savaştan geri adım atmaya niyeti olmadığını gösteren Rusya, Almanya'nın kendisine yönelik son kararlarına karşı tepkili.



Onlar savaş istiyor...



Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, alınan kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi’nin kapatılmasının yer aldığına dikkati çekti.

"Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır'' vurgusunda bulunan Lavrov, Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor." mesajı verdi.

Bakan Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı.

