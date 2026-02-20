Eda Biçim ve Kendall Jenner benzerliği aslında yeni bir konu değil. Biçim daha önce de Jenner'ın makyajlarını ve stilini kendi tarzıyla yorumladığı içerikler üretmişti. Ancak son paylaşımındaki doğal poz, bu benzetmeleri zirveye taşıdı ve sosyal medyada "yerli Kendall Jenner" yorumları yağmaya başladı.

Eda Biçim kimdir, kaç yaşında?

Eda Biçim, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Kocaeli İzmit nüfusuna kayıtlı olan Biçim, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini altı yılda bitirdiğini açıklayan Biçim, mezuniyet sonrasında kariyerini tamamen sosyal medya içerik üreticiliğine yönlendirdi.

Eda Biçim, 2019 yılında Instagram hesabını aktif şekilde kullanmaya başladı. Nisan 2020'de ise kendi YouTube kanalını açarak video içerikler üretmeye başladı. Abisi Ali Biçim ve yakın arkadaşları Mesut Can Tomay ile birlikte çektiği eğlenceli videolarla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Eda Biçim'in Kendall Jenner benzerliği nasıl başladı?

Eda Biçim'in Kendall Jenner'a benzerliği ilk kez sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi. Ocak 2023'te Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen Kendall Jenner balmumu figürünün tanıtımında makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak ile bir araya gelen Biçim, yapılan makyaj sonrasında ortaya çıkan benzerlikle görenleri şaşkına çevirdi. O tarihten bu yana Biçim, Jenner'ın Oscar ve çeşitli etkinliklerdeki görünümlerini kendi tarzıyla yeniden yorumladığı içerikler paylaşmaya devam ediyor.

Ali Biçim kimdir?

Eda Biçim'in abisi Ali Biçim, 17 Nisan 1987'de Kocaeli İzmit'te doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Ali Biçim, kariyerine tiyatro ve televizyon dünyasında başladı. 2011 yılında YouTube'da yayınladığı "Just Pide" adlı parodi videosuyla büyük kitlelere ulaştı. Ardından Okan Bayülgen'in programlarında skeçler yazdı, 2013'te "Babam Sınıfta Kaldı" dizisinde rol aldı ve 2014'te kendi adını taşıyan şovu sundu.

2019'da YouTube'a dönen Ali Biçim, Mesut Can Tomay ile birlikte ürettiği içeriklerle dijital platformların en çok izlenen isimlerinden biri haline geldi. Aynı zamanda Exxen'de yayınlanan "O Adam Oldun Mu?" programıyla da ekran karşısına geçen Biçim, komedyen, sunucu, oyuncu ve yazar kimliğiyle çok yönlü bir kariyer sürdürüyor.