İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bir merkezde yaşandığı öne sürülen çocuk istismarı ve şiddet vakaları, devletin en üst kademesinde yankı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuoyunda infial yaratan iddialara ilişkin çok sert bir açıklama yaparak sürecin hem idari hem de hukuki takipçisi olduklarını ilan etti. Bakan Göktaş, çocukların güvenliğinin her türlü siyasi tartışmanın üzerinde olduğunu vurgulayarak, mevzuata aykırı işletildiği iddia edilen kurumlar hakkında uyarılarda bulundu.

Bakan Göktaş: "Bu iddialar bizleri kahretmiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki bir çocuğun İBB'ye bağlı ve ruhsatsız olduğu belirtilen bir "çocuk etkinlik merkezinde" maruz kaldığı şiddet ve istismar iddialarının derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti. Söz konusu vahim iddiaların Bakanlığın radarına girdiğini ve ivedilikle adli makamlara taşındığını belirten Göktaş, yargı sürecinin titizlikle ilerlediğini kaydetti. Bakan, yasal dayanağı olmadan işletilen bu tip kreş ve merkezlerde benzer mağduriyetlerin yaşandığına dair bilgilerin kendilerine ulaştığını ve tüm dosyaların yakından incelendiğini sözlerine ekledi.

Siyasi polemik yerine sorumluluk çağrısı

Toplumsal vicdanı yaralayan böylesine hassas meselelerin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Göktaş, iddiaların ciddiyeti karşısında sorumlu bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında yerel yönetimin tutumunu eleştiren Göktaş, konunun siyasi polemik zeminine çekilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bakan, bu tür kurumların en başından itibaren çocukların can güvenliğini merkeze alan bir vizyonla, yürürlükteki hukuk kurallarına ve mevzuata tam uyum sağlayacak şekilde yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Çocuklar konusunda sıfır tolerans esastır"

Çocuk hakları ve güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir mazeretin arkasına sığınılamayacağını belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "sıfır tolerans" ilkesinin temel kırmızı çizgileri olduğunu hatırlattı. En küçük bir risk belirtisinin dahi anında müdahale gerektirdiğini ifade eden Göktaş, yaşanan vakaların üzerinin örtülmesine veya normalleştirilmesine asla izin vermeyeceklerini beyan etti. Bakanlık olarak hiçbir şikayeti karşılıksız bırakmadıklarını ve sessiz kalmadıklarını hatırlatan Göktaş, hukuki mücadelenin sonuna kadar süreceğini ve mağdur ailelerin yanında dimdik duracaklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.