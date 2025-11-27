Prensesler Günü, Türkiye'de ve dünyada her yıl 18 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu nedenle 2025 yılında Prensesler Günü 18 Kasım Salı gününe denk geliyor. Bu tarih, 2018’de bir grup annenin sosyal medyada başlattığı #PrenseslerGünü etiketiyle ortaya çıktı ve kısa sürede 18 Kasım’da sabitlendi. Sebep mi? 18 rakamının “sonsuz sevgi ve güzellik” anlamı” taşıdığına inanılması ve Kasım ayının kız çocuklarına ayrılmış bir ay gibi hissedilmesi.
|Tarih
|Gün
|Notlar
|18 Kasım 2025
|Salı
|Resmi kutlama günü – Okullar ve kreşler dolu dolu etkinlik yapacak
|15-17 Kasım
|Cumartesi-Pazar-Pazartesi
|Hafta sonu erken kutlayan aileler için ideal
|19-23 Kasım
|Hafta içi
|Geç kutlayanlar ve sürpriz partiler için
Prensesler Günü Nedir ve Neden Kutlanıyor?
Prensesler Günü, özellikle kız çocuklarının özgüvenini yükseltmek, hayallerini desteklemek ve onlara "sen bir prensessin" mesajı vermek amacıyla kutlanan özel bir gündür. Türkiye'de son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan bu gün, ailelerin kızlarına sürprizler yaptığı, okulların etkinlikler düzenlediği ve markaların pembe temalı kampanyalar başlattığı bir güne dönüştü.
2025 Takviminde Prensesler Günü
- Tarih: 18 Kasım 2025 (Salı)
- Haftanın günü: Salı
- Okul ve kreşlerde kutlama yapmak isteyen veliler için hafta içi olması avantaj sağlıyor.
Benzer Tarihler ile Karıştırmayın
- Dünya Kız Çocukları Günü → 11 Ekim (BM resmi günü)
- Prensesler Günü → 18 Kasım (Türkiye ve sosyal medyada popüler olan tarih)
2025'te kızınız için şimdiden not alın: 18 Kasım Salı – Prensesler Günü Taçlar, pembe balonlar ve bolca sevgi hazır olsun!