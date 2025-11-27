Prensesler Günü, Türkiye'de ve dünyada her yıl 18 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu nedenle 2025 yılında Prensesler Günü 18 Kasım Salı gününe denk geliyor. Bu tarih, 2018’de bir grup annenin sosyal medyada başlattığı #PrenseslerGünü etiketiyle ortaya çıktı ve kısa sürede 18 Kasım’da sabitlendi. Sebep mi? 18 rakamının “sonsuz sevgi ve güzellik” anlamı” taşıdığına inanılması ve Kasım ayının kız çocuklarına ayrılmış bir ay gibi hissedilmesi.

Tarih Gün Notlar 18 Kasım 2025 Salı Resmi kutlama günü – Okullar ve kreşler dolu dolu etkinlik yapacak 15-17 Kasım Cumartesi-Pazar-Pazartesi Hafta sonu erken kutlayan aileler için ideal 19-23 Kasım Hafta içi Geç kutlayanlar ve sürpriz partiler için

Prensesler Günü Nedir ve Neden Kutlanıyor?

Prensesler Günü, özellikle kız çocuklarının özgüvenini yükseltmek, hayallerini desteklemek ve onlara "sen bir prensessin" mesajı vermek amacıyla kutlanan özel bir gündür. Türkiye'de son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan bu gün, ailelerin kızlarına sürprizler yaptığı, okulların etkinlikler düzenlediği ve markaların pembe temalı kampanyalar başlattığı bir güne dönüştü.

2025 Takviminde Prensesler Günü

Salı Okul ve kreşlerde kutlama yapmak isteyen veliler için hafta içi olması avantaj sağlıyor.

Benzer Tarihler ile Karıştırmayın

Dünya Kız Çocukları Günü → 11 Ekim (BM resmi günü)

2025'te kızınız için şimdiden not alın: 18 Kasım Salı – Prensesler Günü Taçlar, pembe balonlar ve bolca sevgi hazır olsun!