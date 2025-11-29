TRT tabii’nin psikolojik gerilim dizisi Persona, 1. sezonunu 10 bölümle tamamladı ve final yaptı. İzleyiciler “Persona 11. bölüm ne zaman?” ve “2. sezon olacak mı?” sorularını sıkça soruyor. Şu ana kadar yapımcılar veya TRT tabii tarafından ikinci sezonla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin platformda kırdığı izlenme rekorları ve sosyal medyadaki yoğun talep, devam ihtimalini güçlendiriyor.

Dizi, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü tabii’de yayın hayatına başladı ve kısa sürede platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi. 10. bölüm sezon finali olarak yayınlandı; dolayısıyla 11. bölüm çekilmedi ve yayınlanmayacak. Yeni sezon kararı gelirse, çekimler ve yayın takvimi 2026’yı bulabilir.

Persona Dizisi Konusu ve Başrol Oyuncuları

Persona, Yiğit Dağlı’nın aynı adlı romanından uyarlandı. Hikâye, bir yazarın yazdığı cinayetlerin gerçek hayatta işlenmesiyle başlıyor. Kimlik, gerçeklik ve zihnin karanlık köşeleri üzerine kurulu senaryo, izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Başrollerde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Kadroyu Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Merve Nur Bengi, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan gibi isimler tamamlıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü ile ekibi oturuyor. Çekimler ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirildi.

Persona Neden Bu Kadar Konuşuluyor?

Dizi, yayınlandığı ilk haftadan itibaren tabii’nin en çok izlenen içerikleri listesinde zirveye yerleşti. Final bölümü açık uçlu bittiği için izleyiciler sosyal medyada “2. sezon gelsin” kampanyası başlattı. X’te #Persona2Sezon etiketi günlerce trend topic oldu.

Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz’in performansları övgü topladı. Özellikle final sahnesindeki twist, haftalarca konuşuldu. Dizi, Türk dijital platformlarında psikolojik gerilim türündeki boşluğu dolduran nadir yapımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Persona 2. Sezon Beklentisi ve Olası Tarih

Şu an için ikinci sezon onayı resmi olarak duyurulmadı. Ancak tabii’nin daha önce Kızılcık Şerbeti, Destan ve Teşkilat gibi reyting rekoru kıran dizilere hızlıca devam kararı verdiği düşünüldüğünde, Persona’nın da 2026’da yeni bölümlerle dönmesi yüksek ihtimal.

Genelde tabii orijinal yapımlarında sezonlar arası süre 12-15 ay oluyor. Bu takvime göre Persona 2. sezon en erken 2026 sonbaharında, en geç 2027 başında izleyiciyle buluşabilir. Oyuncuların başka projeleri ve senaryo hazırlık süreci belirleyici olacak.

Persona, TRT tabii’nin uluslararası açılımında da önemli rol oynuyor. Dizi şu anda 100’den fazla ülkede izlenebiliyor ve aldığı olumlu yorumlar, platformun yeni sezon kararını hızlandırabilir. Güncel gelişmeleri tabii’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip etmek en doğrusu.