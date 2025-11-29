Evlerde hem dekoratif amaçla hem de hatıra olarak kullanılan buzdolabı magnetlerinin elektrik faturasını artırdığı yönündeki iddialar, uzman açıklamalarıyla geçerliliğini yitirdi. Enerji ve teknoloji kuruluşlarının değerlendirmeleri, magnetlerin buzdolabının çalışma performansına etki edecek güçte olmadığını gösteriyor.

Enerji şirketleri iddianın asılsız olduğunu ifade ediyor

Enerji şirketi Endesa, magnetlerin buzdolabı üzerindeki etkisi konusunda kesin bir açıklama yaparak, bu tür mıknatısların manyetik alanının buzdolabı kapağına nüfuz etmeyecek kadar zayıf olduğunu belirtti. Şirket, bu nedenle magnetlerin enerji tüketiminde herhangi bir artışa yol açmadığını vurguladı.

Tüketici örgütü OCU da benzer bir değerlendirmede bulunarak, manyetik alanların teoride elektrik akımlarıyla etkileşebileceğini ancak buzdolabı magnetlerinin güç açısından son derece zayıf olduğunu dile getirdi. Kuruluşa göre, kapıya ne kadar magnet takılırsa takılsın faturada bir değişiklik beklenmiyor.

Uluslararası teknoloji markalarının görüşü aynı noktada buluşuyor

Teknoloji firması LG, magnetlerin enerji kullanımı, cihaz ömrü veya gıdaların tazeliği üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını açıklayarak tartışmalara son noktayı koydu. Şirket yetkilileri, bu görüşün uzun süredir tüketiciler arasında dolaşan mitlerle çeliştiğini ancak bilimsel gerçeklerin net olduğunu ifade etti.

Aşırı magnet kullanımı uzun vadeli mekanik sorunlara yol açabiliyor

Enerji tüketimine etkisi olmadığı kabul edilen magnetlerle ilgili dikkat çeken bir uyarı da Whirlpool’dan geldi. Şirket, buzdolabı kapağına aşırı sayıda magnet takılmasının gereksiz bir ağırlık oluşturduğunu ve zamanla menteşelerde hasara neden olabileceğini belirtti. Bu durumun, cihazın kullanım ömrünü kısaltabileceği ifade edildi.

Enerji tüketimi değil, mekanik yük sorun yaratıyor

Uzman açıklamaları, magnetlerin elektrik faturasını artırmadığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak aşırı yükleme, buzdolabı kapağına binen ağırlığı artırarak uzun vadede mekanik parçalara zarar verebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin enerji tasarrufu endişesi taşımasına gerek olmasa da, cihaz ömrü açısından dengeli kullanım öneriliyor.