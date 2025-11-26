Leo'nun İznik programı, önceki Papa Francis'in hayalini gerçekleştiriyor. Francis, 2024'te Vatikan'da İznik'e gitme niyetini dile getirmiş ve burayı Hristiyanlar için "birlik anı" olarak tanımlamıştı. Leo'nun bu geleneği sürdürmesi, Katolik Kilisesi'nin Doğu-Batı kiliseleri arasındaki köprü kurma arzusunu yansıtıyor. Ziyaret, sadece dini değil, diplomatik açıdan da Türkiye-Vatikan ilişkilerini pekiştirecek.

Papa Leo Neden İznik'e Geliyor

Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti, 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul temaslarından sonra Cuma günü gerçekleşecek. Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde din adamlarıyla buluşmasının ardından İznik Gölü kıyısına geçecek. Aziz Neofitos Bazilikası kalıntılarını ziyaret edip arkeolojik alanda ayin yönetecek. Bu etkinlik, Birinci İznik Konsili'nin mirasını onurlandırma amacıyla tasarlandı.

Ziyaretin stratejik önemi, İznik'in Roma İmparatorluğu dönemindeki geçiş noktası konumundan kaynaklanıyor. Kent, farklı bölgelerden piskoposların bir araya gelmesini kolaylaştırmıştı. Leo, bu tarihi bağlamı kullanarak kiliseler arası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Üst düzey güvenlik önlemleri alınmış durumda ve etkinlik, uluslararası gözlemcilerin ilgisini çekiyor.

Birinci İznik Konsili'nin Tarihsel Önemi

MS 325 yılında İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla toplanan Birinci İznik Konsili, Hristiyanlığın ilk evrensel konsili olarak tarihe geçti. Konsil, inanç ayrılıklarını gidermek ve doktrinel birliği sağlamak amacıyla düzenlendi. Arianizm gibi sapkın akımlara karşı mücadele edildi ve İznik İnanç Bildirgesi kabul edildi.

Bildirge, Hristiyan doktrininin temelini attı ve bugün Katolik, Ortodoks ile Protestan kiliseleri tarafından okunuyor. Konsil, İsa Mesih'in tanrısallığını teyit etti ve Paskalya tarihini standartlaştırdı. Yaklaşık 300 piskoposun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Hristiyanlığın imparatorluk dini haline gelmesini hızlandırdı. İznik, bu konsille Doğu-Batı kiliselerinin birleşme sembolü haline geldi.

İznik Ziyaretinin Güncel Etkileri

Papa Leo'nun İznik programı, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiriyi imzalama fırsatı sunuyor. Bildiride, ekümenik diyalog ve barış mesajları yer alacak. Volkswagen Arena'daki ayin, binlerce katılımcıyı ağırlayacak. Bu etkinlikler, Vatikan'ın son liderleri gibi Leo'nun da Doğu-Batı kiliseleri yakınlaştırma politikasını yansıtıyor.

Ziyaret, Türkiye'nin dini çeşitliliğini uluslararası platformda vurguluyor. Papa 2. Jean Paul ve 16. Benedikt dönemlerindeki diyalog adımları, Leo tarafından sürdürülüyor. İznik, Hristiyan birliğinin simgesi olarak yeniden gündeme geliyor. Bu tur, Lübnan ayağıyla tamamlanacak ve Orta Doğu barış çabalarına katkı sağlayacak.