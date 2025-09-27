Hatay’ın Defne ilçesinde gece saatlerinde otostop çeken bir kişinin, araçların durmaması üzerine kaldırım taşını yolun ortasına sürükleyerek trafiği riske soktuğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, gece saatlerinde ana yol güzergâhında geçen araçlara otostop yaptı. Araçların durmaması üzerine sinirlenen şahıs, kaldırım taşını yolun ortasına taşıdı.

Trafiği tehlikeye düşürdü

Yolu kapatmaya çalışan şahıs, taşı itekleyerek ortada bırakmaya çalıştı. Bu davranış sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Çevredeki araçların ilerlemesine engel olmak isteyen şahsın hareketleri, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Kameraya yansıyan anlar

Görüntülerde, alkollü şahsın otostop girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine kaldırım taşını yolun ortasına sürüklediği ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.