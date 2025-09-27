Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Osmaniye İl Başkanlığı ziyaretinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Washington’da yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Meşruiyeti yalnızca Türk milleti verebilir”

Özdağ, Trump’ın görüşmenin başında Erdoğan’a yönelik “hileli seçimleri herkesten iyi bilir” sözlerini hatırlatarak, bu çıkışın uluslararası alanda tartışma yaratacağını ifade etti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin “Trump, Erdoğan’a meşruiyet kazandırmak istiyor” yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Özdağ, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na meşruiyet verecek tek merci Türk milletidir. Başka hiçbir ülkenin başkanı ya da kurumu bu yetkiye sahip değildir” dedi.

Heybeliada Ruhban Okulu tartışması

Görüşmede gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması talebini değerlendiren Özdağ, “Bu okul Lozan’a aykırı şekilde ve dış baskılar sonucu açılırsa Türkiye’nin devlet otoritesi ciddi yara alır. Türk milletinin egemenliği ve Cumhuriyetin bağımsızlığı açısından kabul edilemez bir durum ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Rusya ile enerji ticaretinde ABD baskısı

Trump’ın Türkiye’nin Rusya’dan petrol ve doğalgaz alımına karşı çıktığını belirten Özdağ, “Türkiye’nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar devletlerarasıdır. Ayrıca Rusya’dan alınan enerji çok daha uygun maliyetli. ABD’den alınacak sıvılaştırılmış doğalgaz ise yüzde 30 daha pahalı. Bu durum hem sanayi üretimine hem de vatandaşın ısınma giderine doğrudan yansıyacaktır” diye konuştu.

Sivil nükleer işbirliği anlaşması

ABD ile imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşmasına değinen Özdağ, bu anlaşmanın küçük ölçekli santral teknolojilerinin devreye girmesi halinde faydalı olabileceğini belirtti.

Halkbank davası ve Boeing alımı

Washington görüşmesinde Halkbank’a yönelik yaptırımların da gündeme geldiğini aktaran Özdağ, Türkiye’nin ayrıca 200’den fazla Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini söyledi.

S-400 ve F-35 Belirsizliği

Görüşmede S-400 savunma sistemlerinin geleceğine dair net bir açıklama yapılmadığını kaydeden Özdağ, F-35 programı konusunda da belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.

“Kongre engeli ne getirecek?”

ABD ile yapılan bazı anlaşmaların Kongre onayına tabi olduğuna işaret eden Özdağ, “Eğer Kongre bu maddeleri reddederse Türkiye’nin imzaladığı taahhütler ne olacak? Özellikle tarım ürünlerindeki gümrük düzenlemelerinin Türk çiftçisine etkileri ağır olacaktır” dedi.

Suriye ve Hamas başlığı

Özdağ, görüşmelerde Suriye’deki PKK-YPG yapılanmasına dair net bir sonuç çıkmadığını ifade etti. Ayrıca Hamas ile ilişkilerin ve Gazze’deki sürecin de masaya yatırıldığını, bu konuda ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.