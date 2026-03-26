Son Mühür- Ortadoğu’daki askeri hareketlilik, küresel havacılık sektörünü derinden sarsarken, özellikle Avrupa-Asya hattında uçak bileti fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Artan güvenlik riskleri, kapanan hava sahaları ve yükselen maliyetler nedeniyle sektör tarihinin en zorlu dönemlerinden biri yaşanıyor.

Avrupa-Asya uçuşlarında fiyatlar katlandı

Havacılık danışmanlık şirketi Alton Aviation Consultancy verilerine göre, ana uçuş rotalarında fiyat artışı %560’a kadar yükseldi.

Haziran ayına ilişkin analizlerde, Asya-Pasifik ile Avrupa arasındaki en yoğun yedi hatta bilet fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %70 arttığı belirlendi. Özellikle uzun menzilli uçuşlarda maliyetler dikkat çekici şekilde yükseldi.

Sidney-Londra hattında bilet fiyatlarının iki katına çıkarak 1.500 doların üzerine çıktığı ifade edilirken, uzmanlar Basra Körfezi’ndeki aksaklıkların fiyatlar üzerindeki baskıyı sonbahara kadar sürdürebileceğini belirtiyor.

Dönüş biletlerinde de sert yükseliş

Fiyat artışları yalnızca gidiş yönüyle sınırlı kalmadı. Avrupa’dan Asya’ya dönüş uçuşlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Haziran ayı verilerine göre, dönüş biletleri geçen yıla kıyasla %79 oranında zamlandı. Bazı uzun mesafeli uçuşlarda ise fiyatların neredeyse üç katına ulaştığı kaydedildi.

70 bin uçuş iptal edildi

Krizin fitili, 28 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla ateşlendi. Süreç, kısa sürede küresel havacılığı etkileyen büyük bir krize dönüştü.

Bugüne kadar yaklaşık 70 bin uçuş iptal edilirken;

Hava sahalarının kapanması

Körfez’deki aktarma merkezlerinin kapasite kaybı

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş bilet fiyatlarını yukarı çeken başlıca faktörler olarak öne çıktı.

Talep düşüşe geçti

Artan fiyatlar ve güvenlik endişeleri, yolcu talebinde de ciddi gerilemeye neden oldu.

Güncel verilere göre:

Avrupa’dan ABD’ye yaz sezonu rezervasyonları %15 azaldı

ABD’den Avrupa’ya talep %11 düştü

Asya’dan Avrupa’ya seyahat talebi %4,4 geriledi