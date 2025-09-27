BUDO tarafından yapılan bilgilendirmede, yolcu ve sefer güvenliğini olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

İptal Edilen Seferler

Yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Güvenlik Öncelikli Karar

Yetkililer, iptal kararının tamamen yolcu güvenliği odaklı olduğunu vurgularken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti.