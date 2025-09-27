Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yetiştirilen 15 erkek safkan elit Arap koşu tayını ihale yöntemiyle satışa sunma kararı aldı. Taylar, hibrit model kapsamında hem fiziki ortamda hem de çevrim içi platform üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak.

Geçici teminat 300 bin lira

İhale şartnamesine göre satışa sunulan her bir tay için 300 bin lira geçici teminat alınacak. Katılımcılar, teminatı yatırarak açık artırmaya dahil olabilecek.

İhale tarihi ve adresi

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihale, 21 Ekim günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. Satış, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

İlgiyi artırması bekleniyor

Sultansuyu Tarım İşletmesi, daha önce düzenlenen ihalelerde olduğu gibi bu satışta da yarış camiasının ve at yetiştiricilerinin yoğun ilgisini bekliyor. Elit kategorideki safkan Arap tayları, yarış pistlerinde elde edilecek başarı potansiyeliyle öne çıkıyor.