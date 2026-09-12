Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Basmane Çukuru ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firmalar arasında yaşanan uzlaşı sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Kılıç, “Basmane Çukuru’nda İzmir’in hakkı masada bırakılamaz” dedi.

“Basmane Çukuru sıradan bir arsa değildir. İzmir’in tam kalbinde, kırk yıldır çözülemeyen; kentin hafızasına, hukukuna ve kamu vicdanına mal olmuş bir meseledir” sözleriyle açıklamalarına başlayan Kılıç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında “Burası İzmirlinindir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülküdür” diyerek arsanın tamamının mülkiyetini almak için hukuk mücadelesi başlattı. Dava devam ederken, bilirkişi görüşleri belediyenin lehineyken ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elini güçlendiren bir hukuki süreç yürürken, bugün neden daha dar bir hukuki pozisyon kabul edildi? Önceki dönemde İzmir’in hakkını almak için açılan dava neden sonuçlanması beklenmeden başka bir zemine taşındı?” diye sordu.

“İzmir’in hakkı neden daraltıldı?”

2021 yılında taşınmazın tamamının belediyeye ait olduğunun savunulduğunu ifade eden Kılıç, “Bugün neden yüzde 30’luk bir hak üzerinden uzlaşma yoluna gidiliyor? Aradan geçen sürede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aleyhine ne değişti? Bilirkişi raporları belediyenin elini güçlendirirken bu geri adımın gerekçesi nedir? Ve en önemlisi: İzmir bu protokolle ne verdi, karşılığında ne aldı, İzmir’in hakkı neden daraltıldı? Kimse “40 yıllık sorun çözüldü” diyerek bu soruların üzerini örtemez” ifadelerini kullandı.

“İzmir kamuoyu cevap bekliyor”

“Elbette Basmane Çukuru çözülsün. İzmir’in merkezindeki bu utanç görüntüsü ortadan kalksın” mesajı veren Kılıç, “Ancak çözüm, İzmir’in hakkından eksilterek üretilemez. Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi adına hukuk mücadelesi verenlerin savunduğu hak bugün neden daha dar bir çerçeveye sıkıştırılıyor? Eğer belediyenin elindeki hukuki ve ekonomik haklardan vazgeçildiyse, bunun gerekçesi de hesabı da İzmirliye açıkça anlatılmalıdır. Çünkü mesele bir arsa, bir bina ya da bir proje değildir. Mesele İzmir’in malına, hukukuna ve geleceğine sahip çıkıp çıkmadığınızdır. Bugün atılan yanlış bir imza, yarın telafisi mümkün olmayan bir hak kaybına dönüşebilir. Ve unutulmamalıdır: İzmir’in hakkından vazgeçmenin siyasi sorumluluğu da ağırdır, tarihi sorumluluğu da. İzmir kamuoyu bunun cevabını hak ediyor” dedi.