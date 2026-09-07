Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk aşaması olan Uyum Haftası uygulamasını başlattı. Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini içeren program, 11 Eylül tarihine kadar sürecek.

Çalışmalar doğrultusunda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 5 günlük, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 günlük uyum süreci hazırlandı.

Uygulama yıl boyunca her ay sürdürülecek

Bakanlık tarafından hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi" kapsamında, 5 günlük ders akışının yanı sıra süreçte yer alanların sorumlulukları ve uygulanacak etkinlik örnekleri detaylandırıldı.

Belirlenen modüller yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak, eğitim öğretim yılı süresince her ay düzenli olarak uygulanacak.

Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak oluşturulan programda, okul dışı öğrenme ortamları da müfredata dahil edilecek.

Eğitim kademelerine özel uyum hedefleri

Uyum programı dahilinde her eğitim düzeyi için ayrı hedefler belirlendi. Okul öncesi eğitimde ailelerin sürece dahil edilmesi ve çocukların edindikleri becerileri günlük yaşamla birleştirmeleri hedefleniyor.

İlkokul 1'inci sınıf düzeyinde öğrencilerin okul ortamını, yönetim kadrosunu ve personeli tanıması, okula uyum sağlamaları hedefleniyor.

Ortaokul 5'inci sınıfa geçen öğrencilerin ise branş sistemine, yeni okul düzenine ve ders sorumluluklarına uyum sağlaması bekleniyor.

Kamuda çalışan velilere idari izin muaflığı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurumlarına gönderilen resmi yazı uyarınca, uyum haftasında çocuğu okula başlayan kamu çalışanlarına izin hakkı tanındı.

Kamuda görevli olan anne veya babadan biri, talep etmesi halinde okul saatleriyle uyumlu olmak şartıyla günde 3 saati geçmeyecek şekilde idari izinli sayılacak.

Bakanlığın paylaştığı takvime göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda resmi olarak başlayacak.