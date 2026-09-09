Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’nin 9 Eylül 2026 tarihli ve 33365 sayılı nüshasında yayımlanan düzenlemeyle yabancı dil hazırlık programını azami sürede tamamlayamadığı için üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere yeniden üniversiteye dönmelerinin önünü açan yeni bir sınav hakkı getirildi.

Yapılan değişiklikle yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan “ en fazla dört yıl” ibaresi “en fazla üç yıl” olarak değiştirildi. Böylece söz konusu süre üç yıla indirildi.

Düzenlemenin öğrencileri doğrudan ilgilendiren en önemli bölümü ise hazırlık programında azami süresini dolduran öğrencileri oluşturdu. Buna göre; İngilizce hazırlık programında geçirilen iki yıllık azamisüre sonunda programı başarıyla tamamlayamadığı için üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44’üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yeni bir sınav hakkı tanındı.

Üç yılda üç sınav hakkı

İlişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde üç kez İngilizce yeterlik sınavına (APEX) girebilecek. Öğrencilerin bu sınavlara katılabilmeleri için sınav ücretini ödemeleri gerekecek.

Sınava girme hakkı bulunan öğrenciler, bu süre boyunca öğrencilik haklarından yararlanamayacak. APEX sınavına katılmak isteyen öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sınav tarihinden en erken dört hafta, en geç bir hafta önce Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçeyle başvurmaları zorunlu olacak.

Yeni düzenlemede öğrencilerin hangi kur seviyesinde olduklarının da sınav hakkı bakımından belirleyici olmayacağı belirtildi. Buna göre; ilişiği kesilmeden önce İngilizce hazırlık programında devam ettikleri kur düzeyine bakılmaksızın söz konusu üç sınav hakkından yararlanabilecekler.

