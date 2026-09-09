Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yatay geçiş şartlarını yeniden düzenledi. Üniversitenin Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenlemeyle, yatay geçiş başvurularında programların eşdeğerliği, başvuru zamanı,başvuru sıralaması, yurtdışındaki öğrencilerin başvuruları ve değerlendirme kriterleri yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemede öncelikle “eşdeğer diploma programı” tanımı değiştirildi. Buna göre; iismleri aynı olan veya ilgili yönetim kurullarınca yapılan incelemede, mezuniyet için alınması gereken zorunlu derslerin içeriklerinin en az yüzde 80’inin aynı olduğu belirlenen diploma programları eşdeğer kabul edilecek. Yönetmeliğe ayrıca, “başarı sıralaması” tanımı eklendi. Bu kavram, yükseköğretim Kurulu tarafından belirli programlara öğrenci kabulünde aranan başarı sıralaması şartını sağlayan en düşük yerleştirme sıralamasını ifade edecek.

Başvurulara süre sınırı getirildi

Yapılan değişikliklerden biri öğrencilerin yatay geçiş başvurularına getirilen zaman sınırı oldu. Buna göre; öğrenciler, ikinci sınıfa geçiş yapmak için üçüncü kayıt döneminden, üçüncü sınıfa geçiş yapmak için beşinci kayıt döneminden sonra yatay geçiş başvurusunda bulunamayacak.

Aynı sınırlama yönetmeliğin farklı maddelerinde de tekrarlandı. Böylece öğrencilerin eğitimlerinin ilerleyen dönemlerinde yatay geçiş yoluyla program değiştirmelerinin önüne geçecek.

Yatay geçiş başvurularının ise akademik takvimde ilan edilen süre içeriisnde ilgili fakültenin öğrenci işleri ofisine yapılacağı belirtildi. Başvuru ilanında istenen belgelerin eksiksiz ve ilan edilen biçimde teslim edilmesi gerekecek. Üniversite dışından yapılacak yatay geçiş başvurularında ise ilgili süreç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı üzerinden yürütülecek ve sonuçlar üniversitenin sitesinde ilan edilecek.

Yurtdışından geçişe yeni şart

Yönetmelikte yurt dışından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler açısından da dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Buna göre; yurtdışında açık ve uzaktan eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan öğretim programlarında okuyan öğrencilerin Türkiye’deki örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusu yapamayacağı düzenlendi.

Ayrıca yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin, öğrenimleri süresince ilgili ülkede kaldıklarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerekecek. Bu durumun pasaport kayıtları, emniyet müdürlükleri, e-Devlet veya benzeri resmi kaynaklardan alınacak belgelerle ortaya konulması istenecek.

Yazılı sınav şartı

Boğaziçi Üniversitesi’nin bazı yatay geçiş başvurularındaki değerlendirme yöntemi de değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre; ilgili bölüm tarafından yazılı sınav yapılacak ve bu sınavda en az yüzde75 başarı gösteremeyen adaylar değerlendirme dışında bırakılacak. Bölümler tarafından ayrıca sözlü sınav yapılabilmesine de imkan tanındı.

Başvuruların değerlendirilmesinde adayların yükseköğretime kayıt yaptırıldığı yıldaki ÖSYS/YKS, SAT veya YÖK tarafından yurtdışından öğrenci kabulünde kullanılmasına izin verilen diğer sınavlardaki puanları da dikkate alınacak. Bu planın, değerlendirmede kullanılacak hesaplamaya en az yüzde 40 oranında dahil olması öngörüldü.

Bunun yanında adayların genel not ortalamasının, transfer not ortalaması, başarı sıralaması ve YKS sıralaması arasındaki ilişkiyi esas alan hesaplama yöntemi uygulanacak. Değerlendirmede Senato tarafından onaylanan diğer ölçütler de kullanılabilecek.