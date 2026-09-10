Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere yeni bir hak tanındı. Buna göre; doğum yapan kadın yüksek lisans ve doktora öğrencileri, talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre kullanabilecek. Verilecek ek süreler öğrencilerin azami öğrenim süresinin hesabına dahil edilmeyecek.

Düzenleme, özellikle tez ve akademik çalışmalarını sürdüren kadın lisansüstü öğrencilerin doğum sonrası eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yeni bir imkan getiriyor.

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümde; “Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” ifadelerine yer verildi.

Diplomada yüzde 80 şartı

Yönetmelikte lisansüstü eğitimle ilgili bazı tanımlar da yeniden düzenlendi. “Eşdeğer diploma programı” tanımı,isimleri aynı olan veya enstitü yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde 80’inin aynı olduğu tespit edilen diploma programları şeklinde belirlendi.

Kredi tanımı da yenilendi. Buna göre aksi belirtilmedikçe bir programdaki dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamı kredi olarak kabul edilecek.