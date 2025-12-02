Güler, spor dünyasında elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Tekvando branşında milli takım seviyesinde yarışan isim, Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası temsillerle adını duyurdu. Survivor seçimi, onun fiziksel dayanıklılığını ve rekabetçi ruhunu bir kez daha kanıtladı.

Nisanur Güler Survivor 2026'ya Katılıyor

Nisanur Güler, Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yer alacak ilk kadın yarışmacılardan biri olarak açıklandı. Acun Ilıcalı'nın 2025 sonundaki duyurusu, hayranları heyecanlandırdı. Güler, mülakat döneminde sergilediği performansla kadroya girdi.

Survivor, Güler'in fiziksel ve mental dayanıklılığını test edecek bir platform. Tekvando geçmişi, parkurlarda avantaj sağlayacak unsurlardan biri. Yarışma, onun ulusal tanınırlığını artıracak ve spor kariyerine yeni kapılar açacak.

Güler'in katılımı, Survivor'ın genç ve dinamik yüzlere yöneldiğini gösteriyor. 2026 sezonu, onun gibi spor kökenli isimlerle renklenecek. Bu adım, kariyerindeki stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Nisanur Güler Kimdir?

Nisanur Güler, 2006 doğumlu bir tekvando sporcusu olarak biliniyor. 19 yaşında olan Güler, spor kariyerine erken yaşlarda başladı ve kısa sürede başarılar elde etti. 2021 yılında, henüz 15 yaşındayken 6. WT Başkanlık Kupası için milli takımdan davet aldı. Bu davet, onun yeteneğini erken dönemde fark ettiren bir dönüm noktası oldu.

Aynı yıl bölgesel ve Türkiye çapındaki şampiyonalarda dereceler kazandı. Güler'in disiplinli çalışması, onu genç yaşta ulusal düzeyde öne çıkardı. Sporcu kimliği, Survivor gibi zorlu bir yarışmaya katılmasında belirleyici rol oynadı. Seçim sürecinde mülakatları dikkat çekti ve favori isimlerden biri haline geldi.

Güler'in hedefleri arasında Türkiye milli takımında kalıcı yer edinmek yer alıyor. Uluslararası turnuvalarda madalya avı ve olimpiyatlara katılım hayali, motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu vizyon, onun Survivor macerasında da yansıyacak unsurlardan biri.

Nisanur Güler'in Tekvando Kariyeri ve Başarıları

Nisanur Güler'in tekvando yolculuğu, 2021'de hız kazandı. O yıl milli takım kadrosuna seçilmesiyle profesyonel arenaya adım attı. Bölgesel şampiyonalarda ilk derecelerini aldı ve ulusal çapta kendini gösterdi.

2022 yılı, Güler için zirve noktalarından biriydi. Okul Sporları Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 63 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu zafer, ona 2022 Uluslararası Okul Sporları Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandırdı. Genç sporcu, bu etkinlikte ülke adına mücadele etti ve deneyim kazandı.

Güler'in başarıları, tekvando federasyonunun dikkatini çekti. Antrenmanlarındaki azim, onu gelecek vaat eden isimler arasına soktu. Kariyerinde henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, elde ettiği madalyalar ve temsiller, potansiyelini ortaya koydu.