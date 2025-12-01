Regaip Kandili, İslam âleminde üç aylar döneminin başlangıcını müjdeleyen manevi bir gece olarak biliniyor. Recep ayının ilk perşembe gecesine denk gelen bu kandil, rahmet ve bağış kapılarının açıldığı bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. 2025 yılında, perşembe gününü cumaya bağlayan 25 Aralık gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili, müminleri dua ve ibadetle yakınlaştırmayı amaçlıyor. Bu gece, tövbe ve istiğfarın fazilet kazandığı bir fırsat sunarken, aileler arasında da sohbet ve paylaşım geleneklerini canlandırıyor.

Müslümanlar, Regaip Kandili'ni Recep ayının ilk cuma gecesi olarak tanımlar ve bu dönemi manevi hazırlıkla karşılar. Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi konumundaki kandil, bol sevap ve mükâfat vaat eder. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre belirlenen tarih, inananları oruç, namaz ve zikirle geçirmeye teşvik eder. Geceyi ihya etmek, günahların affına vesile olurken, toplu ibadetler de camilerde yoğunluk yaratır.

Regaip Kandili Tarihi ve Önemi

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayının ilk cuma gecesine rastlar. Miladi takvimde ise her yıl değişen bir tarihte kutlanır; 2025 için 25 Aralık perşembe gecesi belirlenmiştir. Bu gece, "regaib" kelimesinin Arapça'da "bol ve değerli bağış" anlamından esinlenerek adlandırılır. Hadis ve fıkıh kaynaklarında, faziletli amel ve sevap kapılarının açıldığı bir dönem olarak geçer.

Önemi, üç ayların müjdecisi olmasından kaynaklanır. Recep ayı, Ramazan'a hazırlık dönemi olarak görülür ve Regaip, bu sürecin ilk adımıdır. İslam alimleri, gecenin rahmet, mağfiret ve ilahi lütuflarla dolu olduğunu vurgular. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde, cuma gününün fazileti gecesine de yansır; bu nedenle perşembe orucu tutulması tavsiye edilir. Geceyi ihya etmek, kalbi nurlandırır ve hatalardan arınmayı sağlar.

Regaip Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Regaip Kandili'nde ibadetler, nafile namazlarla başlar. Perşembe günü oruç tutulması, akşam birkaç lokmayla iftar edilmesi önerilir. Akşam namazından sonra 12 rekat nafile namaz kılınır; her rekâtta Fatiha'dan sonra üç kez Kadir Suresi ve 12 kez İhlas Suresi okunur. Her iki rekâtta selam verilir ve sonunda dua edilir.

Zikir ve Kur'an okumak da gecenin vazgeçilmezlerindendir. Yasin Suresi, Mülk Suresi, Fetih Suresi ile İhlas, Felak ve Nas sureleri tilavet edilir. 1000 kez "Estağfirullah" zikri çekilir; salavat getirmek, Tevbe Suresi'ni okumak fazilet kazandırır. Sadaka vermek, komşulara kandil simidi dağıtmak ve yoksullara yardım etmek, geceyi toplu bir merhamet etkinliğine dönüştürür. Cemaatle yatsı ve sabah namazları kılmak, ihyayı tamamlar.

Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar

Regaip Kandili'nde özel bir dua farz kılınmaz, ancak genel kandil duaları okunur. "Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina Muhammed" salavatı, Peygamber Efendimiz'e getirilir. "Allahümme leke hamdün keffeten mâ aleme ve mâ lâ a’lemu ve mâ ente a’lemu" duası, hamd ile başlar ve secdede hacetler niyaz edilir.

Hacet namazı 12 rekat olarak kılınır; her rekâtta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Tesbih namazı ise 4 rekatlık bir yapıdadır ve günahların affına vesiledir. "Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir" duası, secdede tekrarlanır. Ailece sohbet halkası kurmak ve çocuklara kandil hikâyeleri anlatmak, duaların manevi boyutunu güçlendirir.

Regaip Kandili, dijital çağda sosyal medyada dua paylaşımıyla da ihya edilebilir. Bu gece, samimi kalple yönelinen her ibadet, ümmet bilincini pekiştirir ve Ramazan'a hazırlık yapar. Müminler, bu fırsatı tövbe ve bağışlanma için değerlendirir.