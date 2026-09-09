Son Mühür- İğneden ipliğe sağlık kontrolü, dinamik sabah egzersizleri ve yüzlerden eksilmeyen tebessümler... İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bu kez alışılmışın dışında, cıvıl cıvıl bir hareketliliğe ev sahipliği yaptı. "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" bahanesiyle bir araya gelen sağlık ekipleri, merkez sakinlerine sadece fiziksel tahliller yapmadı; aynı zamanda yaşam enerjisi depoladı.

Rakamlar değil, yaşam kalitesi ölçüldü

Etkinlik alanında kurulan stantlar adeta küçük bir hastane koridorunu andırıyordu. Ancak ortamda gerginlikten eser yoktu. Sağlık personeli bir yandan şeker ve karbonmonoksit seviyelerini kontrol ederken, diğer yandan çınarların kas kuvvetini ve solunum kapasitesini test etti. Şüpheli bir duruma rastlanan kıdemli vatandaşlar ise anında takibe alınarak ileri tetkikler için üst merkezlere yönlendirildi. Ergonomi ve doğru nefes teknikleri üzerine kurulan sohbetler gün boyu sürdü.

Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol da sahadaydı. Protokolün katılımı resmi bir havadan ziyade, samimi bir mahalle buluşmasını andırdı.

Eklemler açıldı, yüzler gülümser hale geldi

Günün en renkli anları ise fizyoterapistlerin sahneye çıkmasıyla yaşandı. "Hareket berekettir" parolasıyla başlayan kültür-fizik seansı, huzurevi sakinlerini adeta gençlik yıllarına götürdü. Müziğin ritmine tempoyla karşılık veren yaşlılar, düzenli egzersizin yaşı olmadığını herkese gösterdi. Kaslar açıldı. Yüzler güldü.

İşin özü net: Yaşlanmak kaçınılmaz. Fakat nasıl yaş alacağımız tamamen kendi tercihlerimizle şekilleniyor. Doğru beslenme ve hayatın içine serpiştirilmiş küçük yürüyüşler, geçip giden yıllara meydan okumanın hala en güçlü anahtarı.

