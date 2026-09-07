Merve Turan / Son Mühür - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Gökhan Temur, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın Türkiye ekonomisi ve iş dünyası açısından kritik bir yol haritası olduğunu belirten Temur, OVP'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diledi.

"OVP’deki tahminlerin piyasa ile uyumlu olması öngörülebilirliği artıracak"

Dezenflasyon sürecindeki kararlı tutumun ve hedeflerin gerçekçi belirlenmesinin önemine dikkat çeken Gökhan Temur, “Dezenflasyon sürecinde bu yıl dış şoklardan kaynaklı gecikmeler yaşanmış olmasına rağmen, enflasyonla kararlı biçimde mücadele edilmesine yönelik politika duruşunun OVP’de korunmuş olması makroekonomik istikrarın tesisi açısından son derece kritiktir. Bir önceki OVP’ye kıyasla 2027-2029 dönemini kapsayan mevcut OVP’nin enflasyon tahmininde daha ihtiyatlı bir patikada ilerlemeyi tercih etmesi, not edilmeye değer bir gelişmedir. OVP’deki tahminlerin piyasa beklentileri ile daha uyumlu hale gelmesi, reel sektör için öngörülebilirliği artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

"Kişi başına gelirin 20 bin doları aşması stratejik bir eşiktir"

Büyüme hedefleri ve kişi başına düşen milli gelir projeksiyonlarına değinen Temur, “Finansal koşullar, jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle ekonomik büyüme tahminleri Türkiye’nin potansiyelinin altında kalsa da OVP’de yüzde 5’lik büyüme hedefinin orta vadede korunmuş olması, ekonomik ilerlememizin seyri açısından son derece anlamlıdır. Bu bağlamda 2026 yılı sonunda kişi başına düşen gelirin ilk kez 20 bin doları aşacak olması, Cumhuriyet tarihimiz adına oldukça stratejik bir eşiktir.” ifadelerini kullandı.

Yapısal reformların zamanlamasına ve MÜSİAD'ın üstleneceği role de açıklamasında yer veren Temur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“OVP’deki makroekonomik öngörülerin gerçekleşmesi için ortaya konan yapısal reform takviminin zamanında hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Programda yer alan reformların, makroekonomik istikrarı güçlendirmesinin yanı sıra finansman maliyetlerini ve risk primini aşağı çekerek reel sektörümüzün yatırım iştahına ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamasını bekliyoruz. MÜSİAD olarak; kamu ile iş dünyası arasındaki güçlü istişare ortamında, ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma hamlesine var gücümüzle katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”