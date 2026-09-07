Son Mühür- Okulların açılmasına sayılı günler kala okul kantini işleten üyelerle bir araya gelen İzmir Kantinciler Odası’nın yönetimi, geleneksel hale getirdiği toplantılarla öğrencilere daha kaliteli hizmet vermeyi, sorun ve sıkıntıları var ise çözmeyi hedefliyor.

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz yeni öğretim yılının başlamasından önce kantincilere son yönetmelikler ve düzenlemeler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak "İzmir’de mülki idarelerle, geçen hafta da Ankara’da Bakanlık nezdinde yaptığımız çalışmaları üyelerimize aktardık.

Sektörümüzde İzmir her zaman Türkiye’ye örnek olmuştur. Bugüne kadar diğer illerde yaşanan talihsiz kazalar ve olaylar İzmir’de hiç yaşanmamıştır. Biz öğrencileri evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Velilerin, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin için rahat olsun" diye konuştu.

"İzmir'de sorumluluklarımız ticaretimizden önce gelir"

Öğrencilere ürün satarken dikkatli olmasına dikkat çeken Başkan Yavuz öğretmenlerden sonra öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklara ürün satarken aşırı özen gösterelim. Örneğin dünya kansere ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkaran şekere karşı savaş açtı. Biz de en azından kantinlerimizde şeker ve şeker ürünlerine yer vermeyelim. Yasaklı maddelere azami dikkat gösterelim. Bugüne kadar İzmir’de hep sorumluluklarımız ticaretimizden önce geldi, bundan sonra da bu anlayışı sürdüreceğimize gönülden inanıyorum."

Okul kapıları ve dışarıdan gelen riskler

Okul denetimlerinin sık sık gerçekleştirildiği bilgisini veren Yavuz, bir çağrıda bulundu. Özgür Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz okul içinde üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Oda yönetimimiz sık sık okul ziyaretleri ile verilen hizmetleri, kantinlerin hijyenini denetliyorlar. Ancak bu çabamızın boşa çıkmaması için okul kapılarının ders saatlerinde açılmaması da gerekiyor.

Okul içinde denetimimiz tam ama kapı açık olduğunda öğrenciler dışarıdan seyyarlar başta olmak üzere nerede ve nasıl imal edildiği belli olmayan ürünleri alabiliyorlar. Bu konuda İzmir’de önemli bir sıkıntı yaşamıyoruz, okul yönetimleri ile güzel işbirlerimiz var. Bu güzel diyaloğu yeni öğretim yılında da sürdürmek amacındayız."