Son Mühür- Menderes Belediyesi çöp ve moloz yığınlarının temizlenmesi konusunda atağa kalktı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler her alanda yoğun bir temizlik işlemi gerçekleştirirken, park ve bahçeler müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü ve destek hizmetleri müdürlüğü ile koordinasyon sağlanıp ortak saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Temizlikte yeni bir dönem başlatan Menderes Belediyesi sokaklardan parklara, hizmet binalarından tesislere, okullardan camilere her yer düzenli olarak temizleniyor. Başlatılan çalışmalar kapsamında uzun süredir çöp ve moloz yığını olarak kalan Ataköy Gölet bölgesi ve Pirentepe Mevkii bu atıklardan arındırıldı.

Ataköy Gölet ve Pirentepe temizlendi

Çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkan V. Asuman Şen, ”Her alanda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Temizlik alanında da özenli bir planlama yaptık. Ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında çalışıyor. Ataköy Gölet altında kalan bölge ve Pirentepe Mevkii yıllardan beri çöp ve moloz yığını ile kirli kalan yerler.

Yapmış olduğumuz çalışmalarla bu bölgeyi tamamen temizledik. Hem çevremiz temiz oldu hem vatandaşlarımız rahat nefes aldı. Bu özenli hizmeti sürdüreceğiz. Hizmette Menderes’e altın çağını yaşatmak için canla başla çalışacağız. Bizim meselemiz Menderes ve Menderes’in geleceğine dair doğru işleri hayata geçirmek. İlçenin gelişimine katkı koyacak her türlü çalışmayı yapmaya gayret edeceğiz” dedi.