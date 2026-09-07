Şehrin dinmek bilmeyen koşuşturmacası, artan faturalarla birlikte büyük bir yorgunluğa dönüşüyor.

Şehir İçi Trafikte 4 Bin 500 Liralık Depo Sızısı

İzmir trafiğinde her gün yüz binlerce araç yola çıkıyor. Ancak motorin fiyatının 90 liralık psikolojik sınırı darmadağın etmesi, Karşıyaka'dan Bornova'ya, Buca'dan Çiğli'ye işe gidip gelenleri isyan noktasına getirdi. Sıradan bir otomobilin 50 litrelik deposunun 4 bin 500 liraya dolması, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin bütçesini resmen parçalıyor. İzmirliler için artık özel araç kullanmak, ancak çok zorda kalınca başvurulan lüks bir eylem.

Liman Şehrinde Nakliye Ücretleri Katlanıyor

Alsancak Limanı, Kemalpaşa organize sanayi ve haller arasında mekik dokuyan ağır vasıtalar bu krizin tam göbeğinde yer alıyor. Dev tırların ve kargo araçlarının yakıt masrafları katlandıkça, İzmir'de üretilen veya şehre dışarıdan gelen her bir malın lojistik bedeli yukarı fırlıyor. Dağıtım ağındaki bu muazzam maliyet sıçraması, fabrikadan çıkan ürünün raf fiyatına anında zam olarak ekleniyor.

Tüketici Market Kasasında Neye Uğradığını Şaşıracak

Bu devasa mazot faturasının nihai ödeyicisi her zaman olduğu gibi sokaktaki vatandaş. Taşıma maliyetleri arttığı için peynirden deterjana kadar her şeyin fiyatı yeniden belirlenecek. İzmirliler bir yandan araçlarının deposunu doldururken acı çekerken, diğer yandan pazar filesini doldururken bu akaryakıt zammının görünmez etkileriyle yüzleşecek. Ekonominin çarkları her zamankinden daha ağır ve pahalı dönüyor.