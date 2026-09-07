İlgili bakanlık, sanal dünyanın sunduğu gizlilik perdesi arkasında büyüyen kayıt dışı ekonomiyi dizginlemek ve adil bir piyasa ortamı kurmak amacıyla tarihi bir adım attı. Körfezin dijital pazarlarında artık her şey şeffaflık üzerine inşa edilecek.

Gayrimenkul ve Araç Piyasasında Yeni Dönem

İzmir gibi devasa bir metropolde Bornova’daki öğrenci evlerinden, Çeşme’deki milyonluk yazlıklara, Otokent’teki araç trafiğine kadar inanılmaz bir ticaret döner. Ancak bu ticaretin büyük bir kısmı artık ilan sitelerinde ve sosyal medya gruplarında "sahibinden" kılıfıyla, vergisiz ve faturasız dönüyordu. Dükkânında müşteri bekleyen, vergi levhası duvarında asılı duran namuslu esnafın gözü önünde dönen bu haksız kazanç çarkına sonunda çomak sokuldu. 5 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren sistem, internette cirit atan kayıt dışı satıcıların dijital ayak izlerini doğrudan Maliye’nin önüne seriyor.

Şirketler Maliye'nin Gözü Kulağı Olacak

Düzenlemenin getirdiği en çarpıcı yenilik, sorumluluğu tamamen ilan sitelerine ve platformlara yüklemesi. Bir İzmirli internet üzerinden aracını veya evini ilana koyduğunda, o ilan sitesi artık devletin bilgi işlem merkezi gibi çalışacak. Ay bittiğinde platform; satıcının kimlik veya vergi numarasını, ilanın içeriğini ve talep edilen o uçuk fiyatları toparlayıp Gelir İdaresi Başkanlığına eksiksiz bir rapor halinde sunacak. "İnternete koyarım, nakit alırım, devlet de görmez" mantığı bu sistemle kökünden kazınıyor.

Daha Güvenli Bir Dijital Şehir

Hepimiz internette ev ararken karşılaştığımız o sahte ilanlardan, kapora dolandırıcılarından epey yaka silktik. İzmir piyasasını manipüle eden, fiyatları suni bir şekilde şişiren hayalet satıcıların ortadan kalkmasıyla vatandaş rahat bir nefes alacak. Satıcının kim olduğunun devlet tarafından bilinmesi, sadece vergiyi güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılığın da önünü kesiyor. İzmir’in o aydınlık yüzü, artık internetteki ticarette de kendini gösterecek; dürüst, kayıtlı ve güvenilir bir dönem başlıyor.