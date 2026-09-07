Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dijital altyapısında önemli bir yeniliğe imza atarak Kent Rehberi’ni tamamen değiştirdi.

Mobil cihazlarda yaşanan erişim sorunlarını gidermek için altyapısı güncellenen platform imar planlarından ada-parsel sorgulamasına, ulaşım ağından kentin 1800'lü yıllara ait tarihi haritalarına kadar birçok veriyi tek bir yerde topladı.

Mobil altyapı yenilendi

Sistemin teknolojik altyapısındaki yeniliğe dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı CBS Şube Müdürlüğü Yazılım Birim Şefi Çağlar Üçeş,

“Daha hızlı ve kolay ulaşılabilir bir sistem oluşturmak amacıyla yeni bir teknolojiye geçtik. Güncel teknolojileri kullanan, çok daha modern bir Kent Rehberi oluşturduk.

Şu an mobil cihazlarla yüzde yüz uyumlu. Hangi cihazın kullanıldığının önemi yok. Her cihazdan aranılan bilgiye kolaylıkla erişilebiliyor” dedi.

İmar durumu sorgulama kolaylaştı

Yeni portal ile vatandaşların binalarına ait plan kararlarına doğrudan erişebileceklerini belirten Üçeş, “Yurttaşların özellikle ihtiyaç duyduğu plan karar sorgulamalarına farklı servislerden ulaşmak mümkün olmayabiliyordu.

Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin desteğine ihtiyaç duyuyorlardı. Biz de plan sorgulama bölümünü kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde güncelledik.

Yurttaş kendi binasının adresini giriyor, binasına tıklayıp ‘Plan Karar Sorgula’ dediğinde tüm bilgilere ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı bilgiye erişmek oldukça kolay"

Sistemdeki verilerin devamlı olarak güncellendiğinin altını çizen Üçeş, Kent Rehberi’nin içerdiği hizmetleri; “Dışarıdan farklı kaynaklardan bulunabilecek çok fazla veri var.

Biz bunları derleyip paket halinde yurttaşlara sunuyoruz. İzmir’in bütün önemli noktaları bu portalda. Eczanelerin çalışma saatleri ve yakınlığı, hastaneler, okullar, raylı sistemler, tren durakları ve yol bilgileri gibi çok sayıda veri bulunuyor.

Bu bilgilerin güncel olması da önemli. Bizim sayfamızda veriler sürekli güncelleniyor. Bu nedenle sağlıklı bilgiye erişmek oldukça kolay.” diyerek anlattı.

Tarihi haritalar ve 3 boyutlu Kültürpark modelleme

Yapılan güncellemeyle birlikte daha önce erişime açık olmayan bina envanteri ve ada-parsel sorgulama özelliği de kullanıma sunuldu.

Sistemdeki en dikkat çekici özelliklerden biri ise 1800’lü yıllara ait tarihi İzmir haritalarının sayısallaştırılarak güncel harita haritaya eklenmesi oldu.

Kullanıcılar bu sayede kentin geçmişten günümüze geçirdiği değişimi inceleyebiliyor. Ayrıca Kültürpark için hazırlanan 3 boyutlu modelleme çalışmasıyla alan içerisindeki tüm ağaç türlerine ait detaylı bilgiler platforma eklendi.

Yenilenen Kent Rehberi'ne nasıl ulaşılır?

Portal üzerinden Miras İzmir ve Görsel Bellek uygulamalarına da erişim sağlanabiliyor. Yenilenen Kent Rehberi’ne kentrehberiizmirbel/izmirkentrehberi adresi üzerinden ulaşılabilir.