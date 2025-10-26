Müge Anlı, Türkiye televizyonlarının en çok izlenen programlarından birine imza atarken, kızı Lidya Müge Akdağ ise annesinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Müge Anlı'nın 2002 doğumlu kızı Lidya, özel hayatını ve gündelik yaşantısını medya ile paylaşmamayı tercih ediyor. Medyanın ilgi odağı olan bir annenin kızı olmasına rağmen, kendi yolunu çizmek ve profesyonel hayatını bireysel başarılarıyla şekillendirmek istiyor.

Lidya Müge Akdağ Kimdir? Nereli ve Eğitimi

Lidya Müge Akdağ, İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Müge Anlı, babası ise gazeteci Burhan Akdağ. Ailesi Lidya henüz küçük yaştayken boşandı ve Lidya annesiyle büyüdü. Eğitim hayatında her zaman başarılı ve disiplinli bir öğrenci oldu. İstanbul’daki prestijli liselerden birinden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimini tamamladı. Akademik alanda kendini sürekli geliştiren Lidya Müge Akdağ, üniversite yıllarında hukuk alanında çeşitli stajlar yaptı ve yabancı dil bilgisini de ilerletti.

Ne İş Yapıyor?

Lidya Müge Akdağ, Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra hukuk alanında çalışmayı seçti. Mesleki kariyerine Doğuş Holding’de hukuk stajyeri (Legal Trainee) olarak başladı. Medya ve televizyon yerine kendi uzmanlık alanında, kurumsal dünyada ilerlemeyi tercih ediyor. Başarı odaklı çalışmaları ve düşük profilli yaşamıyla annesinin ününden bağımsız, kendi kimliğini ve kariyerini inşa etmeye devam ediyor. Çalışma hayatında prensipli ve disiplinli olması, gelecekte hukuk alanında önemli roller üstlenmesinin önünü açıyor. Bugün, medya ilgisinden uzak ve kişisel başarıya dayalı bir yol çizmeyi sürdürüyor.