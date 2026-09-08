Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından takibe alınan bir araçtan yaklaşık 65 bin içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) çıktı. Operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheliden F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

İki kadın yakalandı

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdi takip sonucunda araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan aramada 10 parça halinde 40x40 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 65 bin içimlik olduğu değerlendirilen sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, araçta bulunan S.A. ve F.Ö. isimli iki kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından S.A ve F.Ö. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.Ö ise uyuşturucu maddeye ilişkin suçu üstlenmesinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

