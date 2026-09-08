Son Mühür / Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’nda tören gerçekleştirildi. Törende Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 8 Eylül’ün Manisa için taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek kurtuluş gününün 104. yıl dönümünü aynı coşku, inanç ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Manisa’nın şehzadeler kenti olmasının yanı sıra Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün kenti olduğunu belirten Dutlulu, bu toprakların kolay vatan olmadığını vurguladı. 15 Mayıs 1919’da başlayan işgal döneminde Manisa’nın üç yılı aşkın süre boyunca acı, zulüm ve yıkımla karşı karşıya kaldığını aktaran Dutlulu, evlerin ve camilerin yıkıldığını, bağ ve bahçelerin küle döndüğünü söyledi.

Dutlulu, tüm bu yaşananlara rağmen Manisalıların bağımsızlık inancından vazgeçmediğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz’un bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu ifade etti. 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kazanılan zaferin ardından Türk ordusunun İzmir’e ilerlediğini ve 8 Eylül 1922 sabahı Manisa’ya girdiğini hatırlattı.

8 Eylül’ün Manisa’nın yeniden doğduğu ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu dile getiren Dutlulu, bu tarihin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda yıkımın ardından yeniden ayağa kalkışın simgesi olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Dutlulu, onların bıraktığı bağımsızlık mirasının bugün de yaşatıldığını söyledi.

Manisa’nın geleceğe taşınması konusunda sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Dutlulu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında kenti daha ileriye götürmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Üreten ve gelişen; sanayisi, tarımı, kültürü ve gençleriyle parlayan bir Manisa hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Dutlulu, birlik ve beraberlikten alınan güçle geleceğe umut ve kararlılıkla baktıklarını söyledi.

Dutlulu, Manisa’da özgürlük, eşitlik ve adaletin sesinin susmayacağını, kentin Atatürk’ün çizdiği aydınlık yoldan ayrılmayacağını ifade ederek konuşmasını kurtuluş gününü kutlayarak tamamladı.

Törende Başkan Dutlulu’nun konuşmasının yanı sıra şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü gurur ve coşkuyla kutlandı.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Gözde Aytaç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.