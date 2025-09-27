Son Mühür - Araç sahiplerinin en çok merak ettiği “Akaryakıta zam ya da indirim var mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Ancak 27 Eylül Cumartesi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu nedenle pompada fiyatlar sabit kaldı ve sürücüler yakıtı mevcut tarifeler üzerinden almaya devam ediyor.

27 Eylül 2025 Akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL