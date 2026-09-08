Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in ve Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Menemen Belediyesi’nin düzenlediği Kurtuluş Şenlikleri ile kutlanıyor. Gün boyu sürecek tören, gösteri ve turnuvaların ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserlerle sona erecek. Geceye rap sanatçısı Sefo damga vuracak.

Program sabah töreniyle başlıyor. Sahne saat 20.00'de kurulacak.

Gündüz turnuva finalleri, Gece açık hava konseri

Kurtuluş programı, çelenk sunumu ve resmi geçit töreninin ardından Türk Hava Kurumu’nun paramotor gösterisiyle devam edecek. Öğleden sonra ilçede tavla, dama ve bilardo turnuvalarının final müsabakaları yapılacak.

Akşam programında ise Cumhuriyet Meydanı’nda ilk olarak Oğuz Görceğiz, Okan Bear ve Royal sahne alacak. Ardından ünlü şarkıcı Sefo, en sevilen parçalarını Menemenliler için söyleyecek. Hafta sonu ise Askeri Atış Alanı’nda iki gün sürecek Trap Atışı Turnuvası düzenlenecek.

Başkan Pehlivan’dan Cumhuriyet Meydanı’na çağrı

Kurtuluşun 104. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Pehlivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"104 yıl önce ecdadımızın kazandığı zaferi, bir kez daha en güçlü şekilde hep beraberce kutlamak ve bağımsızlık sevdamızı vurgulamak için tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'mıza bekliyorum."

9 Eylül etkinlik takvimi

10.30: Çelenk Sunumu, Tören ve Halk Oyunları Gösterisi

11.00: Kurtuluş Korteji Geçidi ve THK Paramotor Gösterisi

12.30: Mevlid-i Şerif ve Lokma İkramı (Yeni Cami)

14.00 - 15.00: Tavla, Dama ve Bilardo Turnuva Finalleri

20.00: Kurtuluş Konserleri (Sefo, Oğuz Görceğiz, Okan Bear, Royal)

12-13 Eylül (10.00): Trap Atışı Turnuvası (Askeri Atış Alanı)

