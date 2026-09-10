Ortahisar ilçesinde yükselen yeni etaplarda hak sahibi olan vatandaşlar, noter onaylı çekilişle dairelerinin netleşmesini bekliyor. İdare, çekilişin hemen peşinden hak sahipliği kesinleşen kişileri banka şubelerine çağıracak. Süreç kesintisiz işleyecek.

Kritik viraj dönüldü. Heyecan doruğa tırmandı. Trabzonlu ailelerin gözü kulağı Ankara'dan canlı verilecek kura toplarına çevrildi.

Trabzon TOKİ konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?

Trabzon genelindeki 338 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayacak. İdarenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda naklen verilecek yayınla birlikte hak sahiplerinin blok, kat ve daire numaraları tek tek okunacak.

Vatandaşlar canlı yayını evlerinden anbean izleme imkanı bulacak. Çekiliş kayıtları sisteme anında işlenecek. Canlı yayın biter bitmez isim listeleri idarenin resmi portalına yüklenecek.

Nefesler tutuldu. Şanslı isimler tek tek okunacak. Hak sahipleri yeni adreslerine kavuşacak.

Hak sahipleri hangi mahallelerde ev sahibi olacak?

Kura çekilişi Ortahisar ilçesindeki Çimenli ve Geçit mahallelerinde inşa edilen bağımsız bölümleri doğrudan içine alıyor. Projelerdeki daire dağılımı şu rakamlarla şekilleniyor:

Proje ve mahalle Konut kontenjanı Çekiliş platformu Ortahisar Çimenli 1. Etap 48 konut TOKİ resmi YouTube kanalı Çimenli 2. Etap 9 konut TOKİ resmi YouTube kanalı Geçit Mahallesi 281 konut TOKİ resmi YouTube kanalı

Toplamda 338 ailenin kapı numarası belirlenecek. Böylece sahadaki konutlar kesin sahiplerini bulacak.

Sosyal konut sözleşmeleri hangi tarihte imzalanacak?

Kura çekiminin ardından hak sahipleri gayrimenkul satış sözleşmelerini 23 Eylül - 23 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili banka şubelerinde imzalayacak. İdarenin ilan ettiği programa göre hareket edecek olan vatandaşlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 10 peşinat yatıracak.

Kalan borç bakiyesi 240 ay vadeye bölünerek taksitlendirilecek. Taksit ödemeleri sözleşmeyi takip eden ayda başlayacak. Taksit tutarlarına yansıtılacak ilk memur maaş katsayısı artışı ise Ocak 2027 döneminde devreye girecek.

Vakit daralıyor. Banka işlemleri hızlanacak. Ev sahipleri anahtarlarına adım adım yaklaşacak.