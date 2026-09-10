Yemeklerin vazgeçilmezlerinden sarımsağı soymak, özellikle çok sayıda diş gerektiğinde uzun sürebiliyor. Ancak birkaç basit yöntem bu işi oldukça hızlandırıyor.

Bıçağın yan yüzeyiyle hafifçe bastırmak yetiyor

En kolay yöntemlerden biri geniş bir bıçaktan yararlanmak. Sarımsak dişi tezgaha konuluyor ve bıçağın yan yüzeyiyle üzerine hafifçe baskı uygulanıyor. Bu işlem kabuğu gevşetiyor. Ardından ince zar sarımsaktan kolayca ayrılıyor.

Çok sarımsak için 5-10 saniye sallamak yeterli

Birden fazla sarımsağın soyulacağı durumlarda metal kase veya kavanoz yöntemi kullanılıyor.

Sarımsak başı önce dişlerine ayrılıyor. Dişler iki metal kasenin arasına ya da kapaklı bir kavanoza konulup 5-10 saniye kuvvetlice sallanıyor. Oluşan sürtünme ve darbeler kabukları gevşeterek sarımsaktan ayırıyor.

Ilık su da kabukları gevşetiyor

Bıçak ya da sallama yöntemini tercih etmeyenler için bir başka seçenek ılık su. Sarımsak dişleri yaklaşık 1 dakika ılık suda bekletiliyor.

Yumuşayan kabuklar daha sonra parmakla kolayca çıkarılıyor. Böylece tek tek kabuklarla uzun süre uğraşmadan sarımsaklar kullanıma hazır hale geliyor.