Dünyaca ünlü şeflerin ve lüks restoranların tercih ettiği narenciye havyarı (Citrus australasica), sıra dışı görüntüsü ve yüksek değeriyle dikkat çekiyor. Ana vatanı Avustralya olan, “parmak limon” adıyla da bilinen meyve dünyada yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Türkiye’de ise geleneksel pazar tezgâhlarında ve günlük mutfakta fazla yer edinmiş değil.

Saksıda yetişip meyve veriyor

Narenciye havyarının yetiştirilmesi için büyük bir bahçe gerekmiyor. Bodur çalı formunda gelişen bitki, geniş ve drenajı iyi bir saksıda büyüyor.

Güneş alan balkonlarda yetişen ağaç, şiddetli soğuklardan korunuyor. Kışın korunaklı alana alınan bitki, doğru bakımla yıl içinde birkaç kez çiçek açıp meyve veriyor.

İçinden renkli “havyar” çıkıyor

Silindirik yapısıyla küçük bir salatalığı andıran meyvenin asıl sürprizi kesildiğinde ortaya çıkıyor. İçindeki küçük tanecikler balık havyarına benzediği için meyve “narenciye havyarı” olarak anılıyor.

Yeşil, pembe ve kırmızı tonlarında çeşitleri bulunan tanecikler ağızda patlıyor ve yoğun ekşi bir tat bırakıyor. Bu özelliği nedeniyle özellikle deniz ürünlerinde ve gurme tabaklarda kullanılıyor.

Türkiye’de yeni yeni tanınıyor

Dünyada lüks tüketim ürünlerinden biri haline gelen narenciye havyarının Türkiye’de bilinirliği ve pazar payı düşük kalıyor.

Buna karşılık saksıda yetişmesi, sıra dışı görüntüsü ve değerli bir meyve olması nedeniyle parmak limon son dönemde farklı türler yetiştirmek isteyen hobi bahçıvanlarının da ilgisini çekiyor.