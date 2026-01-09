AGS sistemi, Türkiye'de öğretmen atama süreçlerinde köklü bir değişikliği temsil ediyor. Geleneksel mülakat sisteminin kaldırılması ve yerine akademi eğitiminin getirilmesi, adaylar arasında olumlu karşılandı. Yüz binlerce öğretmen adayı, hayallerindeki mesleğe adım atmak için bu sürecin her aşamasını dikkatle izliyor ve branş bazlı kontenjan dağılımının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bakan Tekin'den atama takvimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 bin öğretmen alımına ilişkin takvim hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Tekin, branş bazlı ihtiyaç analizlerinin tamamlanma sürecine değinerek bu konuda net bir zaman dilimi vermişti. Tekin'in açıklamasına göre Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunun açıklanması planlanıyordu.

Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından yapılacak kontenjan duyurusunu bekliyor. Bakanlığın branş dağılımı için planladığı takvim netleşmiş durumda ve son atamalardaki branş öncelikleri de yeniden gündeme geldi.

AGS sisteminde mülakat yok, akademi eğitimi var

AGS ile yapılacak öğretmen atamalarında en dikkat çeken değişiklik, mülakat sisteminin tamamen kaldırılması oldu. Bu yeni sistemde adayların değerlendirilmesi tamamen objektif kriterlere dayandırılıyor. ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre adaylar puan üstünlüğüne göre sıralanacak.

Akademiye alınacak adaylar, herhangi bir sözlü mülakat aşamasından geçmeyecek. Bu durum, uzun yıllardır mülakat sisteminin adaletini sorgulayan öğretmen adayları tarafından memnuniyetle karşılandı. Puan üstünlüğüne dayalı bu sistem, atama sürecinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

Dört dönemlik akademi eğitimi ve başarı kriterleri

AGS sınavını kazanan adaylar, doğrudan öğretmen olarak atanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Akademisi'nde kapsamlı bir eğitim sürecinden geçecekler. Bu eğitim programı toplam 4 dönem sürecek ve hem teorik hem de uygulamalı derslerden oluşacak.

Eğitim sürecinin sonunda adayların atamaya esas başarı puanı belirli bir formüle göre hesaplanacak. Bu hesaplamada teorik derslerin başarı notu ortalamasının yüzde 40'ı dikkate alınacak. Uygulamalı derslerin başarı notu ortalaması ise yüzde 60 oranında etkili olacak. Bu dağılım, uygulamalı eğitime verilen önemi açıkça ortaya koyuyor.

Kontenjan artışı taleplerine yanıt geldi mi?

Sosyal medya platformlarında öğretmen adayları tarafından kontenjan artışı yönünde yoğun talepler dile getiriliyor. Pek çok aday, mevcut 10 bin olan kontenjanın 15 bine çıkarılmasını talep ediyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kontenjan artışına gidileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mevcut planlama 10 bin öğretmen alımı üzerinden devam ediyor. Adayların kontenjan artışı beklentileri sürerken, Bakanlığın bu konuda yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Öğretmen açığının yoğun olduğu branşlarda kontenjan artışı olasılığı gündemde kalmaya devam ediyor.

AGS süreci nasıl işleyecek?

AGS sistemi ile öğretmen atama süreci şu aşamalardan oluşuyor:

İlk olarak adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen MEB-AGS sınavına giriyorlar. Sınav sonuçlarına göre puan üstünlüğü sıralaması yapılıyor. Belirlenen kontenjana göre başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne kabul ediliyor. Akademide 4 dönem süren teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitim sonunda hesaplanan başarı puanına göre öğretmen atamaları gerçekleştiriliyor.

Adayların güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ve Personel Genel Müdürlüğü sayfasını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.