Dizide Turgay Bey'e hayat veren isim ise Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından Cansel Elçin oldu. Peki Masumiyet Müzesi'ndeki Turgay Bey kimdir, romanda nasıl bir yeri var? Turgay Bey'i canlandıran Cansel Elçin'in hayatı ve kariyeri nasıl şekillendi?

Masumiyet Müzesi'nde Turgay Bey karakteri

Orhan Pamuk'un romanında Turgay Bey, ana kahraman Kemal Basmacı'nın aristokrat ve zengin arkadaş çevresinde yer alan bir figür. Dönemin Nişantaşı elitinin tipik temsilcilerinden biri olan Turgay Bey, romanda Papatya'nın eşi olarak karşımıza çıkıyor. Kemal ile nişanlısı Sibel'in sosyal hayatında sık sık boy gösteren Turgay Bey, Hilton Oteli'ndeki meşhur nişan töreninden akşam yemeklerine kadar pek çok sahnede Batılılaşmış üst sınıf İstanbul yaşamının sessiz ama dikkat çekici bir yansıması.

İlk bakışta sıradan bir figür gibi görünse de Turgay Bey aslında Kemal ile Füsun arasındaki imkansız aşkın gözlemcisi konumunda. Kemal'in takıntılı tutkusu yüzünden çevresinden yavaş yavaş uzaklaşırken, Turgay Bey ve eşi Papatya ise düzenli ve "yapay" hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu karşıtlık, Pamuk'un romanında sınıfsal farklılıkları ve dönemin toplumsal normlarını sorgulamak için kullandığı önemli bir araç.

Cansel Elçin kimdir

Turgay Bey karakterine hayat veren Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. Henüz 8-9 yaşındayken ailesiyle birlikte Fransa'ya yerleşen Elçin, ilk ve orta öğrenimini Paris'teki Lycée Racine'de tamamladı. Aile işini sürdürmek amacıyla ekonomi ve sosyal bilimler alanında eğitim alsa da tiyatroya olan tutkusu ağır bastı.

Cansel Elçin'in eğitim hayatı ve oyunculuk kariyeri

Fransa'nın en prestijli tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılan Elçin, burada dünyaca ünlü oyuncu Audrey Tautou ile aynı sınıfta eğitim gördü. Lee Strasberg'in oğlu John Strasberg ve Jack Garfein'den sinema ile tiyatro dersleri alan oyuncu, okulu dereceyle bitirdi. Mezuniyetinin ardından Fransa'nın farklı bölgelerinde profesyonel tiyatro sahnesinde yer aldı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği "Papillon" adlı kısa filmi çekti.

1997 yılında bir tiyatro temsilinde kendisini izleyen Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek ile tanışan Elçin, "Harem Suare" filminin kamera arkasında deneyim kazandı. Bu tanışma sayesinde Türkiye'nin önde gelen yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile çalışma fırsatı yakaladı. Giritlioğlu'nun teklifiyle Türkiye'ye gelen Elçin, "Kırık Kanatlar" dizisiyle Türk ekranlarındaki ilk adımını attı.

Asıl çıkışını 2006-2008 yılları arasında yayınlanan "Hatırla Sevgili" dizisindeki Ahmet karakteriyle yakalayan Elçin, Beykent Üniversitesi 7. İletişim Ödülleri'nde "En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" seçildi. Ardından "Gönülçelen", "Sol Yanım", "Ağlama Anne", "Dayan Yüreğim", "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı", "Senkron", "Börü" ve "Yasak Elma" gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Sinema tarafında ise Taylan kardeşlerin yönettiği "Küçük Kıyamet" filmi ve "120" gibi yapımlarla Türk sinemasında da boy gösterdi.

Cansel Elçin'in özel hayatı

Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dil bilen Cansel Elçin, 2012 yılında Pınar Apaydın ile evlenip 2017'de boşandı. 2020 yılında meslektaşı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ile hayatını birleştiren Elçin, bu evlilikten Atlas adında bir oğlu var. 2026 itibarıyla 52 yaşında olan oyuncu, hem ekran önündeki performanslarıyla hem de yönetmenlik çalışmalarıyla çok yönlü bir sanatçı profili çiziyor.

Masumiyet Müzesi dizisi hakkında

Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, Ay Yapım imzasıyla Netflix'te yayınlanıyor. Zeynep Günay'ın yönettiği, Ertan Kurtulan'ın senaryosunu yazdığı dizide Selahattin Paşalı Kemal, Eylül Lize Kandemir ise Füsun rolünde yer alıyor. Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Ercan Kesal, Gülçin Kültür Şahin ve Cem Bayurgil gibi usta isimlerin kadroyu tamamladığı yapım, 9 bölümden oluşan ilk sezonuyla 13 Şubat 2026'da tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.