Son Mühür / Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında gündemin 66, 71, 73, 88, 90 ve 91. maddeleri ile 110 ve 118. maddeleri ilgili komisyonların genel raporları doğrultusunda görüşüldü. Söz almak isteyen olup olmadığının sorulmasının ardından yapılan oylamalarda maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. 119 ve 120. maddeler ile 92 ve 103. maddelere ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu genel raporları da ele alınarak oy çokluğuyla karara bağlandı.

Toplantıda belediyenin sosyal destek hizmetleriyle ilgili çalışmalarını anlatan Başkan Besim Dutlulu, Kent Lokantalarında yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. Buna göre öğrenciler ve Manisa Şehir Kart sahipleri 50 TL, diğer vatandaşlar ise 150 TL karşılığında yemek hizmetinden yararlanabilecek.

18 yaş altındaki vatandaşların bireysel Manisa Kart sahibi olamadığını belirten Dutlulu, Kent Lokantalarının temel amacının ihtiyaç sahibi vatandaşlara uygun fiyatlı sıcak yemek ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde doğrudan yeni Kent Lokantaları açmak yerine anlaşmalı restoranlarla hizmet modelini genişleteceklerini belirten Dutlulu, “Bundan sonra artık tüm restoranlar Kent Lokantası olacak bizim için” ifadelerini kullandı. Vatandaşların anlaşmalı restoranlarda Manisa Kart ile 50 TL’ye yemek yiyebileceğini söyleyen Dutlulu, belediyenin esnafla rekabet etmek yerine esnafa destek olacağını belirtti. Restoranların yanı sıra bakkal ve kırtasiye gibi işletmelerin de bu sosyal destek modelinin parçası olacağını ifade etti.

Sosyal destekten yangınla mücadeleye kapsamlı çalışma

Ağustos ayındaki sosyal destek çalışmalarına ilişkin rakamları da paylaşan Dutlulu, 800 Anne Kart başvurusunun onaylandığını ve 736 kartın teslim edildiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 503 bin TL nakdi yardım yapılırken, 18 haneye eşya desteği sağlandı.

Aşevi hizmetleri kapsamında ağustos ayında 28 bin kişilik sıcak yemek ve bin kişilik günaydın çorbası dağıtıldı. Kent Lokantaları ve derneklere 14 bin kişilik yemek ulaştırılırken, ihtiyaç sahibi 200 haneye 8 bin 500 kişilik yemek desteği verildi. Dış etkinliklerde ise 6 bin 830 kişilik ikram gerçekleştirildi.

Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Dutlulu, Gölmarmara, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 14 toplantı ve görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Roman Ofisleri aracılığıyla vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından şehit kabirlerine yönelik özel bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Dutlulu, Manisa genelindeki şehit kabirlerinin tek tek elden geçirildiğini söyledi. Şehitlere yönelik çalışmaların kendisi açısından özel bir önem taşıdığını belirten Dutlulu, “Şehitlerimize her zaman saygıda kusur etmemeye çalışıyoruz” dedi.

Ulaşım yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Dutlulu, il genelinde 16 durak, 628 tabela, 642 hız kesici ve 23 dışbükey aynanın monte edildiğini açıkladı. 74 UKOME kararının uygulandığını ve 20 noktada engelli parke düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Manisa’nın 17 ilçesine toplam 80 kapalı durak yapılacağını açıklayan Dutlulu, bunların 22’sinin kent merkezinde bulunacağını söyledi. Yeni durakların klimalı, kapalı ve oturma alanlarına sahip olacağını belirten Dutlulu, çalışmaların hızlandırılması amacıyla firma ile görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Yangın ve kurtarma çalışmalarına ilişkin verileri de paylaşan Dutlulu, 1 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında itfaiye ekiplerinin bin 590 yangına müdahale ettiğini açıkladı. Yangınların 987’sinin ot ve anız, 68’inin ise orman yangını olduğu belirtildi. Aynı dönemde 509 arama kurtarma talebine yanıt verilirken, 180 kurtarma hizmeti gerçekleştirildi.

Manisa’da yangınlara erken müdahale amacıyla kullanılan 50 termal kameranın kentin kritik noktalarını 7 gün 24 saat izlediğini belirten Dutlulu, yapay zeka destekli sistem sayesinde duman, ateş ve ısı değişimlerinin erken aşamada tespit edildiğini söyledi. Dutlulu, özellikle orman yangınlarında görev yapan itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, erken müdahale sayesinde yangın sezonunun daha az hasarla atlatıldığını ifade etti.

Manisa’nın temizliği konusunda da yeni bir uygulamanın başlayacağını açıklayan Dutlulu, 10 kişilik bisikletli zabıta ekiplerinin göreve başlayacağını söyledi. Çevreyi kirleten ve temizlik kurallarına aykırı davranan kişilerin tespit edileceğini belirten Dutlulu, Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL ceza uygulanacağını açıkladı.

Kamera sistemleriyle çevreyi kirleten kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da başlayacağını belirten Dutlulu, vatandaşlara “Manisa’mızı lütfen kirletmeyelim. Çok daha temiz bir şehri hak ediyoruz. Temizlemek kolay ama kirletmek daha kolay” sözleriyle çağrıda bulundu.

Mecliste üzüm, uyuşturucu ve Soma Termik Santrali gündemi

Toplantıda Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın geçirdiği kazaya ilişkin de geçmiş olsun mesajları iletildi. AK Parti Meclis Üyesi Berk Mersinli, Cıllı’nın en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesini temenni ederken, MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık da Cıllı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisini yeniden aralarında görmek istediklerini söyledi.

8 Eylül Manisa’nın kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Mersinli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı. 12 Eylül darbesine de değinen Mersinli, AK Parti olarak darbelerin ve millet iradesine yönelik müdahalelerin karşısında olduklarını belirtti.

Manisa’da üzüm ve pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Mersinli, Tarım ve Maliye Bakanlıklarının üreticilere yönelik destek konusunda çalışma yürüttüğünü söyledi. Üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat açıklanması gerektiğini vurgulayan Mersinli, tarım planlamasının önemine dikkat çekerek her yıl benzer sorunların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

MHP Meclis Üyesi Mehmet Palabıyık ise Manisa’nın Kurtuluş Günü’nün önemine dikkat çekerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için hayatını kaybedenleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Palabıyık, ulusal basında belediyelerin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin haberlerin gündeme geldiğini hatırlatarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve aldığı önlemler hakkında bilgi istedi.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de Soma Termik Santrali oldu. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Manisa’nın tarım ve üzüm üretiminin yanı sıra Soma’nın kömür ve enerji bakımından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Soma Termik Santrali’nin 7 Eylül itibarıyla icra yoluyla satış sürecinin başladığını belirten Okur, santralin el değiştirmesi halinde Soma’nın büyük bir ekonomik kayıp yaşayabileceğini ifade etti.

Santralin devlet tarafından kamulaştırılarak işletilmesi çağrısında bulunan Okur, Soma Termik Santrali’nin kamulaştırılması ve devlet tarafından işletilmesi gerektiğini savundu. Konunun yalnızca Soma’nın değil, Manisa’nın ve Türkiye’nin gündeminde tartışılması gerektiğini söyledi.

Bölgesel ısıtma sisteminden doğalgaza geçiş kararına da değinen Okur, termik santralin geleceğinin belirsiz olduğu bir ortamda bu kaynağa bağlı yatırımlar yapılmasının doğru olmayacağını dile getirdi.

Mecliste ayrıca üzüm üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekilerek üreticilere sabır ve destek mesajları verildi. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi ve her yıl benzer sorunların yaşanmaması için tarım planlamasının önemine vurgu yapıldı.

Kurtuluş haftasında Manisa’da etkinlik yoğunluğu

Eylül ayının Manisa açısından özel bir dönem olduğunu belirten Başkan Dutlulu, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında il genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Kurtuluş haftası kapsamında 12 Eylül’de Kırkağaç’ta Üstün Şenlendirici, 13 Eylül’de Soma’da İrem Derici ve 20 Eylül’de Kula’da Onur Akıl’ın sahne alacağını açıklayan Dutlulu, tüm ilçelerin kurtuluş günlerini kutladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri saygı, rahmet ve minnetle anan Dutlulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla da mesajlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. Toplantıda sosyal desteklerden ulaşıma, yangınla mücadeleden çevre temizliğine, tarımdan enerjiye ve uyuşturucuyla mücadeleye kadar kentin birçok başlığı meclis gündemine taşındı.