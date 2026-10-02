Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği maden göçüğü faciasında 7 kişi göçük altında kalmış ikisi kurtarılırken 5 kişi ise hayatını kaybetmişti.

3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi 9 kişi gözaltına alındı

MBB Başkanı Dutlulu’dan dikkat çeken sosyal medya yorumu
MBB Başkanı Dutlulu’dan dikkat çeken sosyal medya yorumu
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Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri olan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri 9 kişinin işlemlerini sürdürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan hayatını kaybeden maden işçileri için düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verilen işçiler için kent genelinde üzüntü ve gözyaşı hakim oldu.

Muhabir: Dilek Çakır Durak