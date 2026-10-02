Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği maden göçüğü faciasında 7 kişi göçük altında kalmış ikisi kurtarılırken 5 kişi ise hayatını kaybetmişti.

3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi 9 kişi gözaltına alındı

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri olan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri 9 kişinin işlemlerini sürdürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan hayatını kaybeden maden işçileri için düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verilen işçiler için kent genelinde üzüntü ve gözyaşı hakim oldu.