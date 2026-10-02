Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik bünyesindeki maden sahasında meydana gelen, 5 işçinin yaşamını yitirdiği ve 2 işçinin de yaralandığı feci göçüğün ardından başlatılan adli tahkikat genişleyerek devam ediyor. Acı olayın hemen ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturmada kritik kararlar alındı.

3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Facianın tüm yönleriyle aydınlatılması ve olası ihmallerin tespiti amacıyla görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısının titizlikle sürdürdüğü incelemeler neticesinde; olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sorgu ve adli süreç jandarmada devam ediyor

Kararın ardından harekete geçen ilçe jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.