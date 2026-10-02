Son Mühür - Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan bir maden ocağında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, toprak ve kaya kütlelerinin altında kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarıştı. Gece boyunca kesintisiz devam eden çalışmaların ardından acı bilanço netleşti.

Toprak altındaki 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Maden sahasında yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde göçük altında kalan kayıp 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İlk etapta ulaşılan cenazelerle birlikte acı olayda yaşamını yitiren madencilerin toplam sayısı 5'e çıktı. Kayıp tüm madencilere ulaşılmasının ardından sahadaki arama-kurtarma operasyonunun tamamlandığı duyuruldu.

Manisa Valiliği'nden resmi açıklama

Soma'yı yasa boğan olayın ardından Manisa Valiliği tarafından arama-kurtarma faaliyetlerinin son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Göçüğün kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü bildirildi.