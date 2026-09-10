Sürekli yorgunluk, işe gitme isteğinin azalması ve çalışma ortamında hissedilen gerginlik zamanla tükenmişliğe dönüşüyor. Sağlıksız bir iş ortamını anlamak için ise günlük hayatta çoğu kişinin gözden kaçırdığı bazı ayrıntılar öne çıkıyor.

İletişimdeki sorun ilk sinyali verir

Çalışanlar arasında açık ve saygılı iletişimin bulunmaması önemli bir işarettir. Bilgilerin sürekli saklanması, ekipten dışlanma, küçümseyici konuşmalar ve hakaretler çalışma ortamındaki güveni bozuyor. Sürekli dedikodu yapılan bir ofiste de çalışanlar arasındaki gerilim artırıyor.

Yöneticinin tavrı çalışma ortamını belirler

Eleştiri iş hayatının bir parçasıdır ancak kişisel saldırıya, küçümsemeye veya aşağılamaya dönüşmesi başka bir tablo ortaya çıkaryoır.

Çalışanların görüşlerini sürekli reddeden, eleştiriye kapalı olan ve her durumda kendisini haklı gören yöneticiler iş yerindeki stresi artırıyor.

İş arkadaşları arasındaki ilişkilere dikkat

Herkesin yakın arkadaş olması gerekmez. Buna karşılık saygılı ve profesyonel iletişim gerekyiyor.

Görevlerin adaletsiz dağıtılması, bazı çalışanların sürekli başkalarının işlerini üstlenmesi, dışlama ve psikolojik baskı zaman içinde tükenmişliği beraberinde getiriyor.

Mola verecek yer yoksa bu da bir işaret

Çalışanın kısa süreliğine işten uzaklaşıp zihnini toparlayabileceği bir alan önem taşıyor. Uygun bir dinlenme alanının bulunmaması gün içindeki baskıyı daha da artırıyor.

Kısa molalar çalışanların yeniden işine odaklanmasını kolaylaştırıyor.

İş görüşmesinde tuvalete bile bakın

Toksik çalışma ortamına ilişkin bazı işaretler daha işe başlamadan fark ediliyor. Görüşme sırasında çalışanların birbirleriyle nasıl konuştuğu, ofisteki genel hava ve ortak kullanım alanlarının düzeni fikir veriyor.

Özellikle tuvaletlerin bakımsız ve dağınık olması, ortak alanlara gösterilen özeni ortaya koyan ayrıntılardan biridir.

İşe alım sürecinin alışılmadık derecede hızlı ilerlemesi de sorgulanması gereken noktalardan biridir. Bunun arkasında sürekli personel değişimi veya ağır iş yükünden kaynaklanan çalışan açığı bulunabiliyor.

Görüşme sırasında hissedilen rahatsızlık tek başına karar vermek için yeterli değildir. Ancak kötü iletişim, düzensiz ortam ve çalışanlardaki gerginlikle birleşiyorsa iş yeri hakkında önemli bir uyarıya dönüşüyor.