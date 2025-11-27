Leyla Sınırtaş, diş hekimi Oğuz Sınırtaş ile Melda Payaslıoğlu'nun kızı olarak biliniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü mezunu olan Sınırtaş, anne tarafıyla Kutlu Payaslı ailesine bağlıydı. Vefatı, ailesinde derin bir yara açtı ve sosyal medyada paylaşılan mesajlar acıyı yansıtıyor.

Melda Payaslıoğlu'nun Kızı Leyla Sınırtaş

Doç. Dr. Ayşe Melda Payaslıoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Payaslıoğlu, akademik çalışmalarıyla tanınırken, ailesi özel hayatında önemli bir yer tutuyordu.

Leyla, annesinin meslek hayatını yakından takip ediyordu. Aile, Bursa'da sakin bir yaşam sürdürüyordu. Vefat haberi, Payaslıoğlu'nun meslektaşları ve ailesi arasında geniş yankı buldu.

Leyla Sınırtaş Neden Öldü

Leyla Sınırtaş, 23 Kasım gecesi ani bir rahatsızlık geçirdi. Beyin anevrizması teşhisi kondu ve acil müdahaleye alındı. Tüm tıbbi çabalar sonuçsuz kaldı ve genç kadın hayatını kaybetti. Olay, Bursa'da gerçekleşti ve aile, ani kaybıyla sarsıldı.

Anevrizma, beyin damarlarında ani yırtılma sonucu kanamaya yol açıyor. Sınırtaş'ın durumunda erken teşhis zorlaştı ve kurtarma girişimleri başarısız oldu. Aile, cenaze törenini Bursa'da düzenledi. Vefat, sağlık camiasında da üzüntü yarattı.

Akrabalar ve arkadaşlar, Sınırtaş'ın anısını yaşatmak için sosyal medyada destek mesajları paylaştı. Payaslıoğlu ailesi, özel hayatlarını korurken acıyı sessizce yaşıyor. Bu trajedi, genç yaşta ani ölümlerin hassasiyetini bir kez daha gündeme getirdi.

Leyla Sınırtaş'ın kaybı, ailesinin geleceğini etkiledi. Melda Payaslıoğlu, akademik görevlerine devam ederken, yakınları desteklerini sürdürüyor. Olay, Bursa'da yankı buldu ve sağlık farkındalığı çağrılarını artırdı. Aile, taziyeleri kabul ediyor.

Leyla Sınırtaş Kimdir

Leyla Sınırtaş, 2001 doğumlu bir genç kadındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Yeni Medya ve İletişim eğitimi aldı ve mezuniyetini tamamladı. Akademik bir kariyer yerine iletişim ve medya alanında ilgi duyuyordu. Ailesinin Bursa'daki sosyal çevresinde sevilen bir isimdi.

Sınırtaş, anne tarafı Kutlu Payaslı ailesinin bir üyesi olarak aile bağlarını önemsiyordu. Sosyal medyada sınırlı paylaşımları, günlük hayatından kesitler içeriyordu. Genç yaşta vefatı, ailesini derinden sarstı ve çevredekiler onun enerjik kişiliğini anıyor.