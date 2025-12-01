Son bölüm 28 Kasım Cuma günü yayınlandı. Yeni haftada yayın akışında değişiklik yapıldı. Kanal, resmi bir açıklama paylaşmadı ancak izleyiciler sosyal medyada meraklarını dile getirdi. Programın geleceği belirsiz kalırken, yapım ekibi yeni sunucu arayışında bulunuyor.

Söylemezsem Olmaz programı hakkında

Söylemezsem Olmaz, Beyaz TV'de hafta içi her gün sabah saatlerinde yayınlanan bir magazin ve sohbet programı. Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan sunuculuğunu üstlendi. Konuklarla güncel olaylar, magazin dedikoduları ve eğlenceli sohbetler ele alınıyor.

Program, 2020'lerden beri izleyiciyle buluştu. Sabah kuşağının popüler yapımlarından biri olarak biliniyor. Kısa sürede geniş bir kitle yakaladı ve kanalın reytinglerinde etkili rol oynadı. Sunucuların samimi üslubu, programı diğer sabah programlarından ayırdı.

Lerzan Mutlu neden ayrıldı

Lerzan Mutlu, programdan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Şarkıcı ve sunucu olarak tanınan Mutlu, veda mesajında yeni projelere odaklanacağını belirtti. Ayrılık, izleyicileri üzdü ve programın geleceğini gündeme taşıdı.

Mutlu, Söylemezsem Olmaz'da yıllardır yer aldı. Magazin dünyasındaki deneyimiyle programı renklendirdi. Ayrılığın detayları paylaşılmadı ancak kanalın yayın akışını etkiledi. Mutlu, sosyal medyada hayranlarına teşekkür etti ve solo projelerini işaret etti.

Beyaz TV yayın akışında değişiklik

1 Aralık yayın akışında Söylemezsem Olmaz yerine Geçmişe Yürüyen Adam yer aldı. Beyaz TV, sabah kuşağını Bircan Bali ile Sabah Kahvesi ve Belma Belen'le Geziyoruz gibi programlarla sürdürdü. Öğleden sonra Hayatta Her Şey Var ve Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam etti.

Kanal, değişiklikleri geçici olarak nitelendirdi. Yeni sunucu belirlenene kadar alternatif içerikler devreye girdi. İzleyiciler, programın dönmesini bekliyor. Beyaz TV, sabah kuşağını çeşitlendirme çabasında görünüyor.

Programın geleceği ne olacak

Söylemezsem Olmaz'ın ara verildiği düşünülüyor. Yapım ekibi, yeni sunucu arayışını sürdürüyor. Lerzan Mutlu'nun ayrılığı sonrası Nihat Doğan'ın devam edip etmeyeceği belirsiz. Kanal, resmi duyuru yapmadı.

İzleyiciler, sosyal medyada #SöylemezsemOlmaz etiketiyle tepkilerini paylaştı. Programın popülerliği, hızlı bir dönüşü teşvik edebilir. Beyaz TV, benzer magazin içeriklerini güçlendirme planı yapıyor. Gelecek haftalarda netlik kazanması bekleniyor.