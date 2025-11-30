Yangın, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki kozmetik üretim tesisinde etil alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik veya elektrik kontağından kaynaklandı. Alevler hızla yayıldı ve içerideki işçiler kaçamadı. Olayda Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan, Hanım Gülek ve Tuncay Yıldız hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Oransal'ın yakalanması, soruşturmayı hızlandırdı ve ailesinden bazı üyeler de gözaltına alındı.

Kurtuluş Oransal Kimdir?

Kurtuluş Oransal, parfüm ve kozmetik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor. Kocaeli Dilovası'ndaki Ravive Kozmetik'in sahibiydi. Şirket, lüks parfüm dolumu ve kozmetik üretimi yapıyordu; bazı ürünleri 200 Euro'yu aşan fiyatlarla e-ticaret üzerinden satılıyordu. Oransal, sektörde yaklaşık 20 yıllık deneyime sahipti ve aile şirketini yönetiyordu.

Ailesi, niş parfüm pazarında tanınan bir yapıya sahipti. Oğlu Altay Oransal, Shauran Niche Perfume markasının kurucularından biriydi. Başka bir oğlu İsmail Oransal da aile işlerinde rol alıyordu. Oransal'ın şirketi, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında sınırlı satışlar yapıyordu. Yangın öncesi tesis, günlük üretim kapasitesiyle dikkat çekiyordu.

Kurtuluş Oransal Nereli ve Kaç Yaşındaydı?

Kurtuluş Oransal'ın aslen Adanalı olduğu belirtiliyor. Oğlu Altay Oransal'ın biyografisinden yola çıkılarak aile kökeni Adana'ya dayanıyor. Oransal, İstanbul doğumlu olarak kaydediliyor ve iş hayatını Kocaeli'nde sürdürüyordu. Yaşına dair resmi bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı, ancak sektördeki 20 yıllık deneyimi göz önüne alınınca 50'li yaşlarının ortalarında olduğu tahmin ediliyor.

Aile, kozmetik sektörüne küçük yaşlardan itibaren adım atmıştı. Oransal, Yalova'da yakalandığı sırada para dolu valizlerle yurt dışına kaçmaya çalıştığı için soruşturmada kaçma şüphesi ağır bastı. Bu detay, olayın hemen sonrası panik halini yansıtıyor. Ailesi, yangın sonrası soruşturmada da yer aldı.

Kurtuluş Oransal Neden Öldü?

Kurtuluş Oransal, 30 Kasım öğleden sonra Kandıra Cezaevi'nde göğüs ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Kalp krizi teşhisi konulan Oransal, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda kalbi durdu, hastanede müdahaleyle hayata döndürüldü ve anjiyoya alındı. Ancak kalbi ikinci kez durdu ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cezaevi kayıtlarına göre Oransal, tutukluluğu sırasında sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Ölümü, yangın soruşturmasının seyrini etkileyebilir. Savcılık, ihmalle ölüme sebebiyet verme ve iş güvenliği ihlalleri üzerine incelemelerini sürdürüyor. Olay, fabrika yangınının yankılarını yeniden alevlendirdi.

Fabrika Yangınında İhmal İddiaları

Yangın sonrası tesisin iş güvenliği önlemleri tartışma yarattı. Alarm sistemleri çalışmıyordu, acil çıkışlar yetersizdi. Üçü 18 yaşından küçük olmak üzere 7 işçinin ölümü, çocuk istihdamı iddialarını gündeme getirdi. Bilirkişi raporu, etil alkol aktarımı sırasındaki elektrik arızasını işaret etti.

Soruşturmada Oransal dahil 7 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Dilovası Belediyesi ve SGK'dan personel açığa alındı. Kamuoyunda "kar hırsı uğruna hayat hiçe sayıldı" tepkileri yükseldi. Savcılık, yeni detaylar için incelemeleri derinleştiriyor.