Son Mühür- Kuş gribinin son kurbanları diğer canlılardan binlerce kilometre uzakta izole bir yaşam süren fil fokları oldu.

Communications Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, kuş gribi 2023 yılında Antarktika açıklarında, Atlas Okyanusu'nda yer alır ve güney deniz fillerinin ana yaşam alanı olan Güney Georgia'ya ulaştı.

Kısa süre içinde adanın sahillerindeki üreme çağındaki dişi fil sayısı yüzde 47 oranında azaldı; bu da 53.000 daha az fil foku anlamına geliyor.

1995 yılında yapılan son nüfus sayımına göre, bu bölgede yaşayan fil foklarının yarıdan fazlası burayı sığınak olarak kullanıyordu.

Çalışmanın baş yazarı ve Birleşik Krallık Ulusal Vatandaş Araştırma Enstitüsü üyesi Conor Bamford , fil fokları için durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi ve ekledi, "Binlercesi öksürüyor ve hapşırıyor."



Araştırmacılar, virüsün bu memelilere su damlacıkları yoluyla bulaştığına inanıyor. Fil fokları hayatlarının çoğunu denizde geçirseler de, üreme içimn kumlu sahilleri tercih ediyor.

Gözlemciler birçok yeni doğan bebek fil fokunun, hasta anneleri tarafından terk edildikten sonra plajlarda öldüğünü belirtiyor.

Bu yılın başlarında Arjantin'deki Valdes Yarımadası'nda yapılan bir başka araştırma, yeni doğan bebeklerin yüzde 97'sinin anneleri tarafından terk edildiği veya kuş gribine yakalandıkları için öldüğünü ortaya koydu. Üreme çağındaki dişilerin neredeyse üçte ikisi de hayatını kaybettiği belirtiliyor.