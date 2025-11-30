Dizi, 2 Kasım'da başlayan yayın hayatında ilk bölümde 1,97 reyting aldı. İkinci ve üçüncü bölümlerde de çıkış yakalayamayan yapım, ortalama 2,12 reytingle ilk üç haftayı tamamladı. Yönetmen ve senaryo ekibinde değişiklikler yapılmasına rağmen toparlanma sağlanamadı. Süreç Film imzalı dizi, toplam 5 bölümle ekranlara veda edecek.

Bereketli Topraklar Dizisi Neden Final Yapıyor

Bereketli Topraklar, Adana'nın köklü aileleri Bereketoğulları ve Karahanlılar arasındaki güç savaşını konu alıyor. Aşiret temalı hikaye, geçmişteki bir savaşı ve barışı merkeze yerleştiriyor. Beklenmedik aşklar, tuzaklar ve yeni gelen bir kadının hikayesi, dramayı derinleştiriyor. Ancak düşük reytingler, kanalın devam kararı almasını engelledi.

Yapım, Uzak Şehir'in başarısından sonra aşiret temasına umut bağlamıştı. Çekimler Adana'da tamamlandı ve güçlü kadroyla dikkat çekti. İlk bölümlerden itibaren orta-alt reyting segmentinde kalan dizi, daha fazla zarar etmemek için sonlandırıldı. Kanal, resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacak.

Bereketli Topraklar Oyuncuları ve Kadro

Engin Akyürek, dizide Ömer Bereketoğlu karakterini canlandırıyor. Gülsim Ali, Nevin rolünde başrolde yer alıyor. Ayşegül Günay, Azize Bereketoğlu olarak anne figürünü üstleniyor. Kadroda Umutcan Ütebay, İlayda Akdoğan, Aslıhan Gürbüz, Civan Canova, Devrim Özkan, Sarp Akkaya, Ushan Çakır, Hazar Ergüçlü ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda ilk üç bölüm için Yağız Alp Akaydın oturdu. Senaryo, Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi imzası taşıyor. Değişiklikler sonrası ekip yenilendi ama etki yaratmadı. Oyuncular, sosyal medyada final kararına üzüntülerini dile getirdi.

Bereketli Topraklar Final Bölümü Özeti

Dizinin 5. bölümünde Nevin, Ömer'in arabasındaki gizli dosyayı ele geçiriyor. Bu keşif, ikili arasındaki gerilimi artırıyor ve Tarık'ın ölümüyle ilgili yüzleşmeye dönüşüyor. Aile sırları su yüzüne çıkıyor, aşiretler arasındaki barış tehlikeye giriyor. Bölüm, dramatik bir kapanışla hikayeyi noktalıyor.

Son bölüm, Show TV'de Pazar akşamı yayınlanıyor. İzleyiciler, sosyal medyada #BereketliTopraklarFinal etiketiyle tepkilerini paylaşıyor. Bazı hayranlar erken bitişi eleştirirken, diğerleri kadroyu övüyor. Dizi, Türk televizyonunda kısa ömürlü projelerden biri olarak hatırlanacak. Yapım ekibi, yeni projelere odaklanıyor.