KPSS sınav giriş belgesi için resmi kılavuz kuralları incelendiğinde belgenin renkli veya siyah beyaz basılmasına dair zorunluluk bulunmuyor. Adayların elindeki monokrom dökümler, sistemdeki biyometrik fotoğraf net seçildiği müddetçe görevlilerce eksiksiz kabul ediliyor. Temel kriter kağıdın renginden ziyade barkod ve T.C. kimlik bilgilerinin pürüzsüz okunmasında toplanıyor.

Sınav görevlileri bina kapısında barkodu okutarak kimlik eşleşmesini saniyeler içinde tamamlıyor. Bu sebeple adayların sınav gününden önce belgelerini hazırlayarak üzerini tamamen lekesiz tutması gerekiyor.

ÖSYM takviminde kritik sınav tarihleri ve saatler

Sınav takvimi adaylar açısından netleşti. Ortaöğretim mezunları 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te ter dökecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi oturumu ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Sınav aşaması Oturum tarihi Başlama saati KPSS Ortaöğretim 25 Ekim 2026 10.15 KPSS DHBT 1 Kasım 2026 10.15 Kapı kapanış saati Sınav sabahı 10.00

Zamanlama hayati önem taşıyor. Salon kapıları saat 10.00 prestijinde kapandığı için bir dakika bile geç kalanlar içeri alınmıyor. Adayların okul bahçesinde erkenden yerini alması gerekiyor.

Siyah beyaz giriş belgesiyle sınava girilir mi?

Siyah beyaz sınav giriş belgesiyle KPSS salonlarına girmekte hiçbir sakınca bulunmuyor. ÖSYM yetkilileri renksiz çıktıları sınav iptal sebebi veya hak mahrumiyeti gerekçesi saymıyor. Binlerce aday her yıl renksiz dökümlerle sıralarına oturup sınavını tamamlıyor.

Kural son derece açık. Yeter ki kağıttaki fotoğraf silik kalmasın ve karekod okunsun. Kaliteli baskı veren yazıcılar sınav sabahı stresi sıfıra indiriyor.

Belge üzerinde not ve karalama yasağı

Adayların en sık düştüğü hatalardan biri belgenin boş kısımlarına not almak oluyor. Giriş belgesinin ön veya arka yüzünde döküm haricinde hiçbir işaret, formül ya da karalama bulunmaması şart koşuluyor. Üzerinde yazı bulunan kağıtlar kopya riski taşıyor.

Fotoğraflı kimlik kartı da unutulmamalı. Belgenin yanına mutlaka geçerli bir T.C. kimlik kartı eklemek gerekiyor. Evrakını eksiksiz toparlayan adaylar sınavına gönül rahatlığıyla odaklanıyor.